Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 3.2 promille 7 araca çarptı | Son dakika haberleri

        Pendik'te 3.2 promil alkollü çıkan sürücü 7 araca çarptı

        Pendik'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı kimliği belirsiz bir sürücü 7 araca birden çarparak hasar veri.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 16:54 Güncelleme: 09.12.2025 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        3.2 promille 7 araca çarptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarparak ortalığı birbirine kattı. Akıl almaz kazada toplam 7 araç hasar görürken; sürücünün çarpıp uzaklaştıktan sonra geri gelip yeniden çarptığı araç sahibi Alparslan Koç, yaşanan olayın detaylarını anlattı.

        GERİ DÖNÜP AYNI ARACA ÇARPTI

        Kurtköy'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Alkollü olduğu öne sürülen şahıs, bu esnada hızla geri geri gelerek sitenin otopark çıkışında park etmeye çalışan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracı park ettirmeye yardımcı olan vatandaş büyük bir panik yaşarken; araç kontrolünü kaybeden sürücü olay yerinden uzaklaştı. Bununla kalmayan sürücünün sonrasında başka araçlara çarpmasıyla birlikte 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

        ARAÇTAN İNMEMEK İÇİN DİRENDİ

        Kazada, sürücünün geri geri gelerek çarptığı araç sahibi Alparslan Koç, "Sokakta 20 kilometre hızla hareket halindeyken arkadan gelen bir araç bu. Alkollüymüş, polisler alkol testini yapmışlar, 3.2 promil alkollü çıkmış. Alkolün etkisiyle ne yaptığını bilmiyordu herhalde; ileri gitti sonra geri geldi. Benim aracıma da çok yüksek bir süratle arkadan vurdu. Daha sonra sol tarafta bulunan 3-4 araca daha vurdu, zaten onlar da hala burada duruyor. Vurduktan sonra geri kaçtı, sonra oradaki araçlara da vurdu. İkinci çarpmadan sonra gidip sürücüyü araçtan indirmek zorunda kaldık çünkü çevredeki vatandaşların hem canına hem de malına kast etmeye devam edecekti araçtan inmemek için uzun süre direndi, bize küfür ve hakaretler etti. 11 kişiyiz, hepimiz gidip şikayetçi olduk. Alkollü olduğu için suç yüzde yüz o sürücüde tabii ki.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Mustafa Sandal'dan 'nafaka' dekontu
        Mustafa Sandal'dan 'nafaka' dekontu
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor