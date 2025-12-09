3.2 promille 7 araca çarptı

Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarparak ortalığı birbirine kattı. Akıl almaz kazada toplam 7 araç hasar görürken; sürücünün çarpıp uzaklaştıktan sonra geri gelip yeniden çarptığı araç sahibi Alparslan Koç, yaşanan olayın detaylarını anlattı.

GERİ DÖNÜP AYNI ARACA ÇARPTI

Kurtköy'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Alkollü olduğu öne sürülen şahıs, bu esnada hızla geri geri gelerek sitenin otopark çıkışında park etmeye çalışan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracı park ettirmeye yardımcı olan vatandaş büyük bir panik yaşarken; araç kontrolünü kaybeden sürücü olay yerinden uzaklaştı. Bununla kalmayan sürücünün sonrasında başka araçlara çarpmasıyla birlikte 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

ARAÇTAN İNMEMEK İÇİN DİRENDİ

Kazada, sürücünün geri geri gelerek çarptığı araç sahibi Alparslan Koç, "Sokakta 20 kilometre hızla hareket halindeyken arkadan gelen bir araç bu. Alkollüymüş, polisler alkol testini yapmışlar, 3.2 promil alkollü çıkmış. Alkolün etkisiyle ne yaptığını bilmiyordu herhalde; ileri gitti sonra geri geldi. Benim aracıma da çok yüksek bir süratle arkadan vurdu. Daha sonra sol tarafta bulunan 3-4 araca daha vurdu, zaten onlar da hala burada duruyor. Vurduktan sonra geri kaçtı, sonra oradaki araçlara da vurdu. İkinci çarpmadan sonra gidip sürücüyü araçtan indirmek zorunda kaldık çünkü çevredeki vatandaşların hem canına hem de malına kast etmeye devam edecekti araçtan inmemek için uzun süre direndi, bize küfür ve hakaretler etti. 11 kişiyiz, hepimiz gidip şikayetçi olduk. Alkollü olduğu için suç yüzde yüz o sürücüde tabii ki.