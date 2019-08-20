33 yıl önce evlenen 3 çocuk sahibi Uğur ve Hafize Bayık çifti, tedavi için GATA’ya gittiler. Bayık, IgA nefropatisi (IgAN) rahatsızlığına bağlı böbrek yetmezliği hastalığının olduğunu öğrendi.

BÖBREKLERİ İFLAS ETTİ

20 yıl boyunca doktor kontrolünde ilaçlarını kullanıp hayatını sürdürmeye çalışan Uğur Bayık’ın böbrekleri geçen ay iflas etti. Eşinin hastalığını öğrendiği ilk günden bu yana eşine her zaman destek olan Hafize Bayık, eşinin diyalize girmemesi ve nakil için vakit kaybetmemesi için bir böbreğini eşine bağışlama kararı aldı. Ege Üniversitesi Hastanesinde gerçekleşen ameliyatın ardından Hafize Bayık eşi Uğur Bayık’a böbreğini verdi.

Eşine desteklerinden dolayı teşekkür eden Uğur Bayık, “Eşimden 15 gün önce geçirdiğim operasyonun ardından bir böbrek aldım. 20 yıl önce bu rahatsızlığa yakalandım. Ailemin destekleriyle diyaliz yaparak, 20 yıllık azami süreyi atlattım. Geçtiğimiz 30 Temmuz’da nakil oldum. Eşim böbreğini verdi. Biz eşimle 18 yaşında evlendik. Adeta birlikte büyüdük. Bu rahatsızlığımda da eşim ilk günden itibaren özveri göstererek, benim böbreğim uyar, hiç kimseden böbrek aramadan ben böbreğimi vereceğim diye taahhütte bulundu. O günden bu yana maddi ve manevi desteklerini bir türlü eksik etmedi, bugünlere geldik. Çok şükür sağlığımıza yeniden kavuştuk. Burada en büyük destekçim eşim ve çocuklarım. Bugünlere kadar sağlık ve sıhhat içerisinde geldik. Allah nasip ederse bundan sonra da hep birlikte yaşama arzusundayız. Eşime binlerce kez teşekkür ediyorum. Benim sağlığa kavuşmam için adeta yarım olmayı kabul etti. İlk tespit edildiğinde iki böbreğimde de IgA nefropatisi (IgAN) rahatsızlığı vardı. Her geçen gün beni halsizleştirerek, kanımı zehirliyordu. Son aşamada yüzde 99.98’e indi. Ya diyalize bağlanacaktım ya da nakil olacaktım. Başka alternatifim kalmamıştı. Eşimin böbreğinin de uyum olması neticesinde Ege Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştiren bir operasyonla sağlığıma kavuştum” diye konuştu.

"ÖBÜR BÖBREĞİMİ DE VERİRİM"

20 yıl önce eşine verdiği sözü yerine getirdiğini kaydeden Hafize Bayık, “Eşim 20 yıl önce hasta olunca geldi, baya üzüldük. Ona dedim böbrek ihtiyacı olunca hiçbir yerden aramayacaksınız ben kendim vereceğim dedim. Ne kadavradan, ne onun ailesinden ne de benim ailemin tarafından hiç kimseden istemedik. Ondan sonra zamanı gelince gittik. Şükürler olsun benim böbreğim uydu. Ondan sonra ben verdim. Allah korusun bir daha bir şey olduğunda derse ki öbür böbreğini de ver, veririm yani. Eşimin de sağlığı iyi, benimde sağlığım iyi. Şükürler olsun” dedi.