Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.172,05 %1,50
        DOLAR 42,5469 %-0,01
        EURO 49,5972 %0,07
        GRAM ALTIN 5.755,82 %0,17
        FAİZ 37,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 80,02 %0,21
        BITCOIN 91.949,00 %1,90
        GBP/TRY 56,6860 %-0,13
        EUR/USD 1,1649 %0,06
        BRENT 63,49 %-0,41
        ÇEYREK ALTIN 9.410,77 %0,17
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 350 kilometrelik demiryolu hattı hayata dönüyor - İş-Yaşam Haberleri

        350 kilometrelik demiryolu hattı hayata dönüyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye sınırına paralel uzanan Karkamış–Nusaybin Demiryolu Hattı ile Mardin-Şenyurt arasındaki hattın bakım ve iyileştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Toplam 350 kilometre uzunluğundaki hattın; 325 kilometresi Karkamış–Nusaybin, 25 kilometresi ise Mardin–Şenyurt kesiminden oluşuyor" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 12:32 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        350 kilometrelik demiryolu hattı hayata dönüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye sınırına paralel uzanan Karkamış–Nusaybin Demiryolu Hattı ile Mardin-Şenyurt arasındaki hattın bakım ve iyileştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Bölgedeki koşulların normalleşmesiyle birlikte Suriye sınırındaki bu stratejik hattı yeniden ayağa kaldırıyoruz.” dedi.

        Hat hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Toplam 350 kilometre uzunluğundaki hattın; 325 kilometresi Karkamış–Nusaybin, 25 kilometresi ise Mardin–Şenyurt kesiminden oluşuyor. 2011–2024 yılları arasında yapılamayan tüm bakımları tamamlıyor, altyapı ve üstyapı onarımı ile sanat yapıları güçlendirme çalışmalarıyla bölgeye dönük geniş kapsamlı bir planlamayla ele alınıyor.” ifadelerini kullandı.

        Bakan Uraloğlu çalışmalar kapsamında hat ve istasyon yollarını yeniden yaptıklarını, altyapıda meydana gelen tahribatların giderildiğini, üstyapının demiryolu bakım araçları ile elden geçirildiğini, beton ve ahşap traversleri yenilediklerini belirterek “İhtiyaç olan yerlerde altyapıyı yeniliyoruz. Üstyapıyı ise demiryolu bakım araçları elden geçiriyoruz. Güzergah boyunca, balast eksiklerinin gideriyor, menfez, köprü ve hemzemin geçitleri yapım ve iyileştirme işlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda mevcut sanat yapılarını da güçlendiriyoruz. Hattın üzerinde yer alan 5 köprünün ıslahı ve güçlendirmesi devam ederken 800 metre uzunluğundaki Karkamış Köprüsü’nde de iyileştirme yapıyoruz. Köprü üzerinde kullanılan ve özel üretim olan bin 472 adet traversin değişimini tamamladık.” diye konuştu.

        Projeyi 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Hattı 2026’nın ilk çeyreğinde yeniden işletmeye açmayı planlanıyoruz. Hattımızın yeniden devreye alınması hem yük taşımacılığı kapasitesini artıracak hem de bölgesel entegrasyona katkı sağlayacak. Karkamış–Nusaybin Demiryolu Hattı ile Mardin-Şenyurt arasındaki hat Kalkınma Yolu Projesi Kapsamında inşa edilecek Ovaköy-Nusaybin arasındaki demiryolu hattını destekleyerek uluslararası yük taşımacılığına katkı sunacak.” açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları