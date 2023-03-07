EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bu kapsamda kadınlarda 20 erkeklerde 25 yılını tamamlayanlar 5 bin gününü tamamladığı takdirde yaşı beklemeden emekli olabilme imkanından yararlanacak. Yapılan son açıklamalar sonrasında"EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu?" sorusu gündeme geldi. İşte EYT ile kısmi emeklilik hakkında bilgiler...