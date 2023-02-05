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EYT'de 3600 günden emekli olunur mu? 3600 prim günü kısmi emeklilik EYT kapsamına giriyor mu?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasında sona gelindi ve düzenleme Meclis'ten geçti. Yaş şartının kaldırıldığı EYT'de prim gününü dolduran vatandaşların emekliliğinin önü açıldı. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesiyle 3600 günün EYT kapsamında yer alıp aldığı sorgulanmaya başlandı. Bu kapsamda 3600 günden emeklilik şartları gündeme geldi. İşte 3600 günden EYT kısmi emeklilik ile ilgili detaylar...

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  • 3600 günden EYT emeklilik: EYT 3600 günü kapsıyor mu, 3600 prim günü kısmi emeklilik EYT kapsamına giriyor mu?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinin şartları netleşti. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan ve açıklanan prim gün sayısını tamamlayan vatandaşlar emekli olabilecekler. Düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından 3600 gün ile kısmi emekliliğin EYT kapsamında olup olmadığı araştırılıyor. Peki, EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu? İşte 3600 gün ile kısmi emeklilikte son durum...
  • 3600 günden EYT emeklilik: EYT 3600 günü kapsıyor mu, 3600 prim günü kısmi emeklilik EYT kapsamına giriyor mu?

    EYT KOMİSYON'DAN GEÇTİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

    Cumhur İttifakı milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, 4 maddeden oluşuyor.

    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

    Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.
  • 3600 günden EYT emeklilik: EYT 3600 günü kapsıyor mu, 3600 prim günü kısmi emeklilik EYT kapsamına giriyor mu?

    EYT'DE KADEMELİ PRİM GÜNÜ ARANACAK!

    Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. EYT’de kademeli prim günü aranacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek.
  • 3600 günden EYT emeklilik: EYT 3600 günü kapsıyor mu, 3600 prim günü kısmi emeklilik EYT kapsamına giriyor mu?

    SSK’lılar 4447 Sayılı Kanun ile getirilen kademeli prim gününe tabi olacaklar. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak. 
  • 3600 günden EYT emeklilik: EYT 3600 günü kapsıyor mu, 3600 prim günü kısmi emeklilik EYT kapsamına giriyor mu?

    BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7200, erkekler ise 9000 prim gününü doldurarak olabilecekler.
  • 3600 günden EYT emeklilik: EYT 3600 günü kapsıyor mu, 3600 prim günü kısmi emeklilik EYT kapsamına giriyor mu?

    1999 DÜZENLEMESİ ÖNCESİ KISMİ EMEKLİ OLUNABİLİYORDU

    1999 yılındaki düzenleme öncesi 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üzerinde kısmi emekli olabiliyordu.
  • 3600 günden EYT emeklilik: EYT 3600 günü kapsıyor mu, 3600 prim günü kısmi emeklilik EYT kapsamına giriyor mu?

    3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN YARARLANABİLECEK Mİ?

    30 Ocak günü MEclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.
  • 3600 günden EYT emeklilik: EYT 3600 günü kapsıyor mu, 3600 prim günü kısmi emeklilik EYT kapsamına giriyor mu?

    EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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