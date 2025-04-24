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        Haberler Bilgi Gündem 37 bin kadro ataması son dakika açıklaması: Bakan Memişoğlu duyurdu! 37 bin sağlık çalışanı alımı başvuruları başladı mı, kadro branş dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: 37 bin kadro ataması yapılacak!

        Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Bakan Kemal Memişoğlu 37 bin kadro ataması yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda, "37 bin sağlık çalışanı alımı başvuruları başladı mı, kadro branş dağılımı nasıl?" soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 22:20 Güncelleme: 24.04.2025 - 22:25
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı. Bakan Memişoğlu, sağlık alanında önemli bir adım atılacağını belirterek 37 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından alım sürecine dair detaylar merak konusu oldu. Özellikle başvuru tarihleri ve branş dağılımı kamuoyunda yakından takip ediliyor. Peki, 37 bin sağlık çalışanı alımı ne zaman başlayacak, kontenjanlar hangi alanları kapsıyor? İşte detaylar...

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        SAĞLIK ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

        "37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız."

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        GÖZLER BAŞVURU KILAVUZUNDA!

        "Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. Birçok ayrıntı var. Arkadaşlarımız onları görecek. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."

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        KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

        Kılavuz ile birlikte detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Gelişme yaşanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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