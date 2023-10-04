37 yıl sonra aynı yerde aynı pozu verdiler

Yıllar önce Van’ı gezmeye gelen Alman turist, bir grup Vanlı çocuğun fotoğraflarını çekti.

Daha sonra çektiği fotoğrafı çocukların adreslerine gönderen Alman turist, 37 yıl sonra onların tekrar bir araya gelmesine vesile oldu.

Sosyal medyada fotoğrafı paylaşan Vanlı çocuklar, aynı yerde buluşma kararı aldı.

Van Kalesi arkasında çocukken fotoğrafın çekildiği yerde bir araya gelen grup, aynı pozu tekrar verdi.

37 yıl önce çekilen fotoğrafla ilgili arkadaşları adına konuşan İzzet Öğmen, o yıllarda haftanın üç günü Van Gölü’ne yüzmeye gittiklerini anlatı.

Gittikleri zaman yanlarında ekmek ve domates götürdüklerini ifade eden Öğmen, Van Gölü’nde yüzdükten sonra bunları yiyip, oyunlar oynadıklarını söyledi.

FOTOĞRAFI ADRESLERİNE GÖNDERDİ

Fotoğrafın çekildiği gün yine Van Gölü’nde yüzdükten sonra mevcut alanda dinlenip, sohbet ettiklerini belirten Öğmen, "O gün burada turistler vardı ve fotoğraflar çekiyorlardı. İçlerinden biri bizi yanına çağırdı. Ama biz korktuğumuz için yanlarına gitmedik. Sonra el işareti ile ‘foto’ dedi. Biz de ‘yes’ dedik.

Fotoğrafımızı çektikten sonra adresimize göndereceğini söyledi. Ben de bunlar yalan konuşuyor bize göndermez diye söylenmiştim. Sonra Murat arkadaşımızın babası o zaman itfaiyede çalışıyordu ve babasının çalıştığı yerin adresini verdi. Bir hafta sonra fotoğraflar geldi. Fotoğrafları görünce, helal olsun doğru konuşmuş dedim. Bugün de o fotoğraf sayesinde buradayız. 37 yıl dile kolay. Az bir süre değil. İnsan çok duygulanıyor" dedi.