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        Haberler Gündem Güvenlik 375 litre sıvı metamfetaminin ele geçirildi

        375 litre sıvı metamfetaminin ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen "Narkokapan-11" operasyonu ile 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 08:21 Güncelleme: 31.01.2025 - 08:21
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        375 litre sıvı metamfetaminin ele geçirildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen Narkokapan-11 operasyonunda 375 litre sıvı metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklayan 2 şüphelinin, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandığını belirtti.

        Jandarma Genel Komutanlığınca, 2024 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 ton 45 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

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