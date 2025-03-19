376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet

Türk futbolunun lokomotifi nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, her yıl onlarca futbolu transfer edip milyonlarca avro harcama yapmasına rağmen Devler Ligi’nde adeta “yok”ları oynadı.

Bu dönemde toplamda 376 oyuncu transfer eden "dört büyükler" 26 teknik adamla çalıştı.

Kulüpler, bonservis, oyuncu ve antrenör hak edişlerine toplam 2,12 milyar avro (güncel kur karşılığı 85 milyar lira) harcadı ve Şampiyonlar Ligi’nde sadece 1 galibiyet alabildi.

376 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

"Dört büyükler" 2019-20 sezonundan bu yana toplam 376 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, 105 futbolcuyla en fazla transfer gerçekleştiren ekip oldu.

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Fenerbahçe 100 oyuncuyu renklerine bağlarken Galatasaray 92, Beşiktaş 79 oyuncuyu kadrosuna kattı.

DÖRT BÜYÜKLERDE TRANSFER SEZON BJK FB GS TS TOPLAM 2019-20 10 14 17 24 65 2020-21 13 22 12 15 62 2021-22 12 10 15 18 55 2022-23 18 18 17 14 67 2023-24 15 19 17 17 68 2024-25 11 17 14 17 59 TOPLAM 79 100 92 105 376

26 TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

Başarı için her sezon onlarca oyuncu transfer eden kulüplere teknik direktör de dayanmadı.

"Dört büyükler" 2019-2025 yılları arasında 23’ü farklı toplam 26 antrenörle çalıştı.

Şenol Güneş, Beşiktaş ve Trabzonspor’da 1’er kez görev alırken Fenerbahçe İsmail Kartal’a, Trabzonspor da Abdullah Avcı’ya 2’şer kez emanet edildi.

Son 6 sezonda Beşiktaş ve Trabzonspor’da 8’er, Fenerbahçe’de 7 ve Galatasaray’da 3 teknik direktör görev yaptı.

DÖRT BÜYÜKLERDE TEKNİK DİREKTÖRLER (2019-2025) BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY TRABZONSPOR 8 7 3 8 O.Solskjaer J.Mourinho O.Buruk F.Tekke G.Bronckhorst İ.Kartal D.Torrent Ş.Güneş F.Santos J.Jesus F.Terim A.Avcı Ş.Güneş İ.Kartal N.Bjelica V.Ismael V.Pereira A.Avcı Ö.Karaveli E.Bulut E.Newton S.Yalçın E.Yanal H.Cimşir A.Avcı Ü.Karaman

BONSERVİS VE FUTBOLCU/ANTRENÖR HAK EDİŞLERİ MALİYETİ: 2,12 MİLYAR EURO

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre "dört büyükler" 2019-20 sezonundan 2024-25 sezonunun yarısına dek sadece bonservis ücretleri ve futbolcu-antrenör hak edişlerine toplamda 2,12 milyar avro ödedi.

Söz konusu kalemlerde Galatasaray 640,3 milyon avro, Fenerbahçe 621,5 milyon avro, Beşiktaş 473,9 milyon avro ve Trabzonspor 389 milyon avroluk harcama yaptı.

DÖRT BÜYÜKLERDE SON 6 SEZON / Milyon € Kulüpler Bonservis Maliyeti Futbolcu/Antrenör Hak Edişleri Toplam Galatasaray 207,6 432,7 640,3 Fenerbahçe 229,4 392,1 621,5 Beşiktaş 112,6 361,3 473,9 Trabzonspor 124,5 264,5 389 Toplam 674,1 1.451 2.125 * Bu sezon kış transfer döneminde alınan oyuncuların maliyeti ve sezonun ikinci yarısındaki hak edişler, tutarlara dahil değildir.

Bu arada kulüplerin bu sezon (2024-25) kış transfer dönemindeki harcamaları ve sezonun ikinci 6 ayındaki futbolcu/antrenör ücretleri yıl sonu bilançolarıyla netleşecek.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 1 GALİBİYET

"Dört büyükler" bilhassa Avrupa ile rekabet edebilmek adına onlarca transfer gerçekleştirip milyonlarca avro harcasa da deyim yerindeyse evdeki hesaplar çarşıya uymadı.

Avrupa’nın en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 6 sezonda, 2 kez Galatasaray, 1 kez de Beşiktaş boy gösterebildi.

Sarı-kırmızılı ekip ile siyah beyazlı takım yaptıkları toplam 18 maçta 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik alırken sadece 1 karşılaşmadan galibiyet çıkartabildi.

DÖRT BÜYÜKLERDE SON 6 SEZON (2019-2025) KULÜP TRANSFER TEKNİK DİREKTÖR BONSERVİS (Milyon €) FUTBOLCU ANTRENÖR HAK EDİŞLERİ (Milyon €) BONSERVİS VE HAK EDİŞLER TOPLAMI (Milyon €) UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ BEŞİKTAŞ 79 8 112,6 361,3 473,9 1 kez katıldı, galibiyet alamadı FENERBAHÇE 100 7 229,4 392,1 621,5 Katılamadı GALATASARAY 92 3 207,6 432,7 640,3 2 kez katıldı, 1 galibiyet aldı TRABZONSPOR 105 8 124,5 264,5 389 Katılamadı TOPLAM 376 26 674,1 1.451 2.125 1 GALİBİYET * Bu sezon kış transfer döneminde alınan oyuncuların maliyeti ve sezonun ikinci yarısındaki hak edişler tutarlara dahil değildir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 KEZ ELEMELERE TAKILDILAR

"Dört büyükler" Şampiyonlar Ligi eleme turlarını 6 kez geçemedi.