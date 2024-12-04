38'lik delikanlı Edin Dzeko!
Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki yıldızı Edin Dzeko, attığı kritik gollerle takımını taşımaya devam ediyor. Bosna Hersekli santrfor, bu sezon Süper Lig'de 13 maçta 8 gole ulaşırken, krallık yarışında ikinci sırayı paylaşıyor.
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, sergilediği performansla adeta gençlere taş çıkartıyor. 38 yaşındaki Bosna Hersekli santrfor, Süper Lig'de attığı gollerle takımının zirve yürüyüşünde büyük pay sahibi olmaya devam ediyor.
38 yaşında olmasına rağmen fiziksel olarak sağlıklı kalan ve yedek olmayı sorun etmeyen deneyimli futbolcu, taraflı-tarafsız herkesin büyük takdirini topluyor.
Dzeko, bu sezon tüm kulvarlarda 22 maçta görev yaparken, 13 kez fileleri havalandırdı.
Söz konusu karşılaşmaların 8'inde sonradan oyuna dahil olan Dzeko, 13 golünün yanına 3 de asist sığdırarak 16 gole doğrudan katkı yaptı.
Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 68 maçta 38 kez ağları sarsan deneyimli santrfor, 13 de gol pası verdi.
Son iki maçı boş geçme ve Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında harika bir vuruşla takımının 3’üncü golünü kaydeden Dzeko, Slavia Prag deplasmanda da şık bir gol attı ve galibiyetin mimarlarından biri oldu.
38 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig’de gol krallığında 9 gollü Ciro Immobile’yi takip ediyor. Dzeko, Krzysztof Piatek ve Simon Banza'nın 8 golü bulunuyor.
Edin Dzeko’nun, Beşiktaş ile ligin 15’inci haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak derbiye 11’de başlaması bekleniyor.