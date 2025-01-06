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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe 38 yaşındaki Edin Dzeko'dan müthiş performans - Fenerbahçe Haberleri

        38 yaşındaki Edin Dzeko'dan müthiş performans

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Hatayspor'u 2-1 mağlup ederken, Edin Dzeko ortaya koyduğu performansla alkış aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 13:02 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:02
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        Trendyol Süper Lig’in 18’inci haftasında Atakaş Hatayspor’u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Youssef En-Nesyri’nin golleriyle galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, puanını 39'a yükseltti.

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        Faslı oyuncu, 17 lig maçında 8 gole ulaşırken, son 3 lig maçında 5 kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 golü bulunuyor.

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        Fenerbahçe'de gol atmamasına rağmen Edin Dzeko ise ortaya koyduğu performansla büyük alkış aldı.

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        Maçta bir penaltı atışından yararlanamayan 38 yaşındaki santrfor, mücadelesiyle camianın beğenisini kazandı. 5 şut pası veren deneyimli oyuncu, Süper Lig kariyerinde bu alanda rekor kırdı.

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        İlk golün pasını veren Dzeko, 10 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. 4 sahipsiz top kazanan golcü futbolcu, yüzde 76 pas isabet oranıyla mücadeleyi tamamladı.

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        Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 kez gol sevinci yaşarken, 3 de asist yaptı.

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