Bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'nın önde gelen liglerin maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 4 Aralık 2024 Çarşamba listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Çarşamba günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?