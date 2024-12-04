4 Aralık Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinden maçlar oynanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur müsabakaları yapılacak. Bu kapsamda sporseverler, "4 Aralık Çarşamba kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 4 Aralık 2024 maç takvimi...
Bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'nın önde gelen liglerin maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 4 Aralık 2024 Çarşamba listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Çarşamba günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
13:00 Alanyaspor - Fethiyespor (ASpor)
13:30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
13:30 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
13:30 Amed SK - Adana 01 Futbol Kulübü
13:30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
13:30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor
13:30 Fatih Karagümrük - Sarıyer
13:30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
13:30 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor
13:30 Menemen FK - Elazığspor
13:30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
13:30 Yeni Mersin İdman Yurdu - Kırklarelispor
13:30 Çorluspor 1947 - Manisa FK
13:30 İskenderunspor A.Ş. - Tire 2021 FK
13:30 İstanbulspor - Alanya 1221 FSK
15:30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü (ASpor)
18:00 Konyaspor - Kepezspor FAŞ (ASpor)
20:30 Bursaspor - Van Spor FK (ASpor)
PREMİER LİG
22:30 Southampton - Chelsea (beIN Sports 5)
22:30 Everton - Wolverhampton (beIN Sports Max 2)
22:30 Manchester City - Nottingham Forest (beIN Sports 4)
22:30 Newcastle United - Liverpool (beIN Sports 2)
23:15 Aston Villa - Brentford (beIN Sports Max 1)
23:15 Arsenal - Manchester United (beIN Sports 3)
LALİGA
23:00 Athletic Bilbao - Real Madrid (S Sport Plus, EXXEN)
HOLLANDA EREDİVİSİE
22:00 Ajax - Utrecht (TV 8 Buçuk, Exxen)
ALMANYA KUPASI
22:45 Leipzig - Eintracht Frankfurt (DFB Pokal, S Sport Plus)
İSKOÇYA PREMİER LİG
23:00 Aberdeen - Celtic (S Sport Plus)