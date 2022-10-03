Nilüfer'in 1999 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlatlık olarak aldığı Ayşe Nazlı Uyumlu 21 yaşında bir genç kız oldu. Ayşe Nazlı babası Reha Muhtar ile ilgili çıkan haberlere karşı açıklamalar yapınca gündem oldu.