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4 aylıkken evlat edinmişti! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Şarkıcı Nilüfer'in henüz 4 aylıkken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı'nın son hali sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Nilüfer'in kızı şimdi kocaman bir genç kız oldu...

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  • 4 aylıkken evlat edinmişti! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

    Nilüfer'in 1999 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlatlık olarak aldığı Ayşe Nazlı Uyumlu 21 yaşında bir genç kız oldu. Ayşe Nazlı babası Reha Muhtar ile ilgili çıkan haberlere karşı açıklamalar yapınca gündem oldu.
  • 4 aylıkken evlat edinmişti! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

    Ülkemizin başarılı sanatçılarından Nilüfer'in 1999 yılında zorluklar ile Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı, 21 yaşında bir genç kız oldu.
  • 4 aylıkken evlat edinmişti! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

    Kızına karşı fazla korumacı olan Nilüfer, Ayşe Nazlı 17 yaşındayken sadece sitelerinin içerisindeki kafede saat 8'e kadar oturmasına izin verdiğini söylemişti.
  • 4 aylıkken evlat edinmişti! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

    Aralarında 45 yaş olan Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı, oldukça iyi anlaşıyor ve sık sık birlikte tatillere giderek, mutlu fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.
  • 4 aylıkken evlat edinmişti! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

    İşte Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...
  • 4 aylıkken evlat edinmişti! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

    Nilüfer 1999 yılında Reha Muhtar ile birlikteyken kızları Ayşe Nazlı'yı evlat edinmişti.
  • 4 aylıkken evlat edinmişti! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.
  • 4 aylıkken evlat edinmişti! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.
  • 4 aylıkken evlat edinmişti! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.
  • 4 aylıkken evlat edinmişti! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.
  • 4 aylıkken evlat edinmişti! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

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