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4 Ekim Bursa Cuma saati! Diyanet Bursa Cuma namazı saat kaçta?

Bursa Cuma namaz saati, 4 Ekim Cuma namazını eda edecek müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bursa Ulu Cami ve Yeşil Cami başta olmak üzere tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okunması için yayınlandığı Cuma hutbesinde, "Dünya Evimiz Bize Emanettir" konusu işlenecek. Diyanet 4 Ekim Bursa Cuma namazı saati...

Bursa Cuma namazı

Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 4 Ekim günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; Bursa Cuma namazı saat kaçta? İşte, 4 Ekim Bursa Cuma namazı saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 4 EKİM 2019

Bursa Cuma namazı saati: 12.58

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
04 Ekim 2019 Cuma05:3206:5512:5816:1418:5020:08
05 Ekim 2019 Cumartesi05:3306:5612:5716:1218:4820:06
06 Ekim 2019 Pazar05:3406:5712:5716:1118:4720:05
07 Ekim 2019 Pazartesi05:3506:5812:5716:1018:4520:03
08 Ekim 2019 Salı05:3606:5912:5716:0918:4420:01
09 Ekim 2019 Çarşamba05:3707:0012:5616:0818:4220:00
10 Ekim 2019 Perşembe05:3807:0212:5616:0618:4119:58

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Cuma namazı, bilindiği gibi cuma günü öğlenin vaktinde öğle namazının yerine kılman iki rekâtten ibarettir. Cemaatle kılınır, kıraati açıktan okunur ve öncesinde hutbe irad edilir.Cuma namazı farzdır, dört rekat ilk sünnet ve dört rek’at son sünneti vardır. İkisi de kuvvetli (müekked) sünnettir.

Cuma namazının şartları kendisinde topluca bulunan herkes için cuma namazı, farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, sünnet ve ümmetin icmaı ile sabittir. Akıl da bunun delilidir.

Kitab-ı Kerim’de: “Cuma günü namaza çağrılığınızda derhal Allâh’ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın (Cuma s. 9) buyurularak Allâh (c.c.)’u zikir için koşmayı emir, namaz için çağrılmaya bağlanmıştır.

Hadis-i Şerif’te: “Bilmiş olun ki, şu günümde, şu yerimde ve şu ayımda Allâh (c.c.) size cumayı, kıyamete dek sürecek bir görev olarak farz kılmıştır. Artık kim; hayatımda ya da ölümümden sonra, adil olsun, zalim olsun imanı varken, onu inkâr ederek ya da hakkını küçümseyerek terkederse, Allâh (c.c.) onun iki yakasını bir araya getirmesin! Aklınızı başınıza toplayın, onun namazı olmaz! Gözünüzü açın, onun zekâtı olmaz! Dikkat edin, onun orucu da olmaz! Tevbe etmesi durumu müstesna. Çünkü tevbe edenleri Allâh (c.c.)  bağışlar” buyurulmuştur.

Diğer bir Hadis-i Şerif’te de: “Kim özürsüz olarak, peşpeşe üç cumayı terk ederse Allâh (c.c.) onun kalbini mühürler ve Allâh (c.c.) kimin kalbini mühürlerse onu Cehennemin en ala tabakasına atıverir.” buyurulmuştu.

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