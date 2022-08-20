4 evi soyan 3 kadın hırsız çıktı! 0:00 / 0:00

İHA

Yalova'da alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesindeki 4 farklı ikamette meydana gelen hırsızlık olayında yaklaşık 40 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para çalındı.

PLASTİK APARAT KULLANARAK KAPIYI AÇMIŞLAR

İHA'da yer alan habere göre Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede hırsızlık yapılan evlerin kapılarının kilitli olmadığını ve kapı dilinin plastik aparat kullanarak düşürdüğünü belirledi.

28 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

6 mahallede 28 güvenlik kamerasını inceleyen polis şüphelileri tespit etti. İl dışından geldikleri belirlenen zanlılar M.K, H.K. ve M.K feribota binerken yakalandı.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis evden hırsızlık olaylarında çalınan 1 adet altın kaplama kol saati, çeşitli ziynet eşyaları ve nakit paranın yanı sıra kapıları açmakta kullanılan plastik aparat ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.