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4 farklı meyveli tatlı tarifi: Kup tatlıları ve meyveli sütlü tatlı tarifleri...

Meyveli tatlılar hem lezzeti ile hem de hafifliği ile meşhurdur. Ayrıca meyve ile yapılan tatlılara çok fazla şeker eklemesi de yapılmaz. Bugün farklı tatlar arayanlara özel 4 farklı meyveli tatlı tarifimiz var. Vişneli pay tarifi, balkabağı muhallebisi tarifi, muz tatlı tarifi ve son olarak kirazlı granita tarifi...

08.08.2018 - 01:17 | Güncelleme:

Meyveli tatlı deyince vişne belki de ilk akla gelen meyvelerdendir. Bu nedenle bugünkü ilk tarifimiz vişneli pay olacak. Ardından farklı tat arayanlar için fırında muz tatlısı tarifimiz var. Ayrıca pratik tat arayışı içinde olanlar için de bal kabağı ve kirazlı granite tarifimiz var. Çocuk, yaşlı demeden herkesin bayıldığı yaz tatlılarına en güzel örnekler...

VİŞNELİ PAY TARİFİ

Malzemeler

3,5 su bardağı un
180 g tereyağı
2 yemek kaşığı pudra şekeri
60 ml buzlu su
1 yumurta sarısı
Tuz

 

İç harcı için;

400 gram vişne
1, kahve fincanı toz şeker
1 çay kaşığı badem esansı
1 yemek kaşığı buğday nişastası
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı file badem

Nasıl yapılır?

Unu derin bir kaba alıp eritiğiniz soğumuş tereyağını tuzla beraber karıştırıp un dolu kaba alın. Pudra şekeri, yumurta sarısı ve suyu da ekleyerek yoğurmaya başlayın. Yoğrulan hamuru en az 1 saat dinlenmeye bırkaın. Dinlenen hamuru unlanmış bir tezgah üzerine alın. Bir merdane yardımıyla açın. Bezelerden bir tanesini hafif yağladığınız tart kalıbının tabanına yerleştirin. Diğer bezeyi de bir yağlı kağıt üzerine alarak yarım saat daha buzdolabında dinlendirin. Bu sırada iç harcı hazırlayabilirsiniz. Çekirdeklerini çıkarttığınız vişneler, şeker ve badem esansını bir tencereye alın. Bir kasede karıştırdığınız nişasta ve vişne suyunu ilave edin. Buğday nişastası topaklanmamalı. Sos koyulaşıp kıvam alıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Harcınız soğuyunda tart hamuruna dökün. Kalan hamuru merdane ile açıp ister şerit halinde kesin isterseniz de kalıplarla şekillendirerek vişneli sosun üstünü kapatın. Ayrı bir kasede çırptığınız yumurta sarıları ve sütü bir fırça yardımıyla hamurun üzerine sürün veönceden ısıtılmış 200 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

MUZ TATLISI TARİFİ

Malzemeler

6 adet muz
4 su bardağı portakal suyu
1,5 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1 yemek kaşığı hindistan cevizi
1 yemek kaşığı tarçın

 

Nasıl Yapılır?

Muzların kabuklarını soyup ikiye bölün ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın kabına alın. Taze sıkılmış portakal suyunu bir kaba alın, içerisine eritilmiş tereyağı ve şekeri ilave edip karıştırın. Hazırladığınız sosu, fırın tepsisindeki muzların üstüne gezdirin. 180 dereceye ayarladığınız fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Pişen muzlarınızı ılımaya bırakın. Tarçın ve hindistan cevizi ile servis etmenizi öneririz. Afiyet olsun...

BAL KABAKLI MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler

7 su bardağı süt
4 çorba kaşığı pirinç unu
3 su bardağı şeker
1 su bardağı küçük doğranmış balkabağı (2 çorba kaşığı toz şeker eklenecek)
2 çorba kaşığı un
Yarım paket vanilya

Nasıl yapılır?

Balkabağını kabak tatlısı yapar gbi önce 2 çorba kaşığı şeker ve su ile haşlayın. Kabaklar yumuşayınca fazla suyu varsa süzün ve çatalla ezerek püre haline getirin.
Muhallebiyi pişireceğiniz tencereye unu, pirinç ununu, şekeri koyun. Sütü azar azar ilave ederek karıştırın. Karışım gittikçe yoğunlaşacak bu nedenle tel çırpıcı kullanın. Kaynayınca vanilyayı ilave edin ve ateşten alın. Muhallebinin yarısını kaselere paylaştırın. Kalan yarısına balkabağı püresini ilave edip karıştırın ve kaselere paylaştırın. Buzdolabında en az 1 saat soğutup servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

KİRAZLI GRANİTA

Malzemeleri;

500 ml su
100 g toz s¸eker
1 kg kiraz

Nasıl yapılır?

Şerbet için suyu ve s¸ekeri kısık ates¸te eriyene kadar kaynatın. Kaynama noktasına gelince soğumaya bırakın. Mutfak robotunda c¸ok fazla ezmeden parc¸aladıgˆınız kirazları ve s¸ekerli s¸erbeti karıs¸tırıp bir kaba alın ve buzlugˆa koyun. Koyulas¸ıp katılas¸ana kadar dondurun. Karıs¸ım donunca mutfak robotuna aktarıp ku¨c¸u¨k kristaller olus¸ana kadar hafifc¸e c¸ekin. Afiyet olsun...

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