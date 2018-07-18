Puding, pankek, kurabiye bunları diyet yaparken yiyebilirsiniz desek. Yazımızdaki diyet tatlı tarifleri ile malzemelerde yapacağınız Birka değişiklikle hem tatlı istediğiniz bastıracak hem de kilo almadan tatlı yiyebileceksiniz. İşte size diyet puding, pankek ve yulaflı diyet kurabiye tarifleri…
DİYET PUDİNG TARİFİ
Malzemeleri:
1 adet avokado
1 adet muz
1 yemek kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı tarçın
1 şeker kaşığı hindistan cevizi
Nasıl yapılılır?
Muz ve avakadoyu soyup, kakao ile blendırdan geçirin. En son tarçını ekleyip karıştırın. Kadeye alıp üzerine hindistan cevizi ile servis edin. Afiyet olsun
ÇİKOLATALI DİYET PANKEK
Malzemeleri:
4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
2 yumurta
1 tatlı kaşığı kakao
yarım çay bardağı süt
1 çay kaşığı kabartma tozu
Bitter çikolata
Nasıl yapılır?
Yulaf ezmesi, yumurta, kakao, sit ve kabartma tozunu yani tüm malzemeleri iyice tel süzgeçle karıştırın. Yapışmaz geniş tavanızı peçete ile yağlayıp pankek hamurunuzdan bir kepçe dökün. Önünü ve arkadasını eşit miktarda pişirin. Tüm hamur bitene kadar devam edin ve pankeklerinizi üst üste dizin. Ardından bitter çikolataları benmari usülü eritip pankeklerinizin üzerine dökün. Afiyet olsun…
YULAFLI DİYET KURABİYE TARİFİ
Malzemeleri:
1 çorba kaşığı kuru üzüm
4 adet kuru kayısı
3 adet incir
7 çorba kaşığı yulaf
2 yumurta akı
1 adet elma
1 çay kaşığı tarçın
Nasıl yapılır?
Elmaları rendeleyin. Üzüm kayısı ve inciri robotta çekin. Yulafı, yumurta akını, çekilmiş kuru kayısı, incir ve üzümü, elma rendesini, tarçın ile yoğurun. Minik toplar halinde şekillendirip yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. 200 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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