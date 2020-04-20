4 gün sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları özellikle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşların gündeminde. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Perşembe gününe denk gelmesi ile 24 Nisan'ı da kapsayacak şekilde 4 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı, Kabine toplantısı sonrasında belli olacak.

4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak kabine, corona virüs mücadelesi için yeni tedbirleri görüşecek. Görüşülecek o tedbirlerin içerisinde Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yer alıyor.

Türkiye'de son 2 haftasonunda 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada uygulamanın devam edeceğini belirtmişti. Şimdi gündemde 23 - 24 - 25 - 26 Nisan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceği yer alıyor. Kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir kararın verilmesi de bekleniyor.

Konuyla ilgili detaylar belli oldukça ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİLERİ? 2020

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi