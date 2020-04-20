4 gün sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları özellikle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşların gündeminde. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Perşembe gününe denk gelmesi ile 24 Nisan'ı da kapsayacak şekilde 4 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı, Kabine toplantısı sonrasında belli olacak.
4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak kabine, corona virüs mücadelesi için yeni tedbirleri görüşecek. Görüşülecek o tedbirlerin içerisinde Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yer alıyor.
Türkiye'de son 2 haftasonunda 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada uygulamanın devam edeceğini belirtmişti. Şimdi gündemde 23 - 24 - 25 - 26 Nisan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceği yer alıyor. Kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir kararın verilmesi de bekleniyor.
Konuyla ilgili detaylar belli oldukça ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.
30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİLERİ? 2020
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi
YORUMLAR