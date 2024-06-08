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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 gündür kayıp olarak aranan doktor Deniz Toman ölü bulundu! Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!

        Antalya'nın Serik ilçesinde, 4 gün önce yakınlarını ziyarete geldikten sonra kaybolan, 32 yaşındaki doktor Deniz Toman, ölü bulundu. Jandarma, Toman'ın cansız bedenini, babasının evinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki ormanda çalıların arasında buldu. Jandarma ve savcılık olay yerinde inceleme yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:16 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:31
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        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
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        İstanbul'da bir süre önce aile hekimliğinden istifa edip Antalya'ya yerleşen doktor Deniz Toman (32), Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi Kargıcak mevkiindeki yakınlarını ziyarete geldi.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        DHA'da yer alan habere göre Toman'dan, 4 Haziran saat 22.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ekipleri Toman'ın bulunması için çalışma başlattı.

        İZ TAKİP KÖPEKLERİYLE ARANDI

        Deniz Toman'ın kaybolduğu düşünülen noktalarda Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, JAK timi, komando ile kadavra ve iz takip köpekleri eşliğinde arama çalışmaları devam etti.

        YAKLAŞIK 2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

        Jandarma, Toman'ın cansız bedenini, babasının evinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki ormanda çalıların arasında buldu.

        İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

        Jandarma ve savcılık olay yerinde inceleme yaptı. İntihar şüphesini değerlendiren jandarmanın incelemesi sürüyor.

        Toman'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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