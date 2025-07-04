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        Haberler Gündem Güncel 4 imama sahte diplomadan tutuklama | Son dakika haberleri

        4 imama sahte diplomadan tutuklama

        Konya'da emniyet ekipleri 3'ü merkez ilçede biri de Seydişehir ilçesinde olmak üzere 4 imamı sahte diplomayla görev yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 imam tutuklandı. Zafer Samancı'nın haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 04.07.2025 - 15:45 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:47
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        4 imama sahte diplomadan tutuklama
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        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı imamların diplomalarının sahte olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

        Selçuklu, Meram, Karatay ve Seydişehir ilçelerinin mahallelerinde görev yapan 4 imam gözaltına alındı.

        İddiaya göre imamlar yıllardır sahte diplomayla görev yapıyordu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 imam tutuklandı.

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