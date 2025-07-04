4 imama sahte diplomadan tutuklama Konya'da emniyet ekipleri 3'ü merkez ilçede biri de Seydişehir ilçesinde olmak üzere 4 imamı sahte diplomayla görev yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 imam tutuklandı. Zafer Samancı'nın haberi..

Haber Merkezi Giriş: 04.07.2025 - 15:45 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:47 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL