4 imama sahte diplomadan tutuklama
Konya'da emniyet ekipleri 3'ü merkez ilçede biri de Seydişehir ilçesinde olmak üzere 4 imamı sahte diplomayla görev yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 imam tutuklandı. Zafer Samancı'nın haberi..
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı imamların diplomalarının sahte olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Selçuklu, Meram, Karatay ve Seydişehir ilçelerinin mahallelerinde görev yapan 4 imam gözaltına alındı.
İddiaya göre imamlar yıllardır sahte diplomayla görev yapıyordu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 imam tutuklandı.