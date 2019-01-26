Edirne'nin Keşan ilçesinde 4 köpek, ayakları bağlı şekilde ölü bulundu.

AA'nın haberine göre, Alaattin Önen Caddesi'ndeki boş arazide, köpeklerin hareketsiz yattığını gören hayvanseverler, belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 4 köpeğin öldüğünü belirledi. Köpeklerin yediklerinden zehirlendiği tahmin ediliyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KEHAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

'AĞIZLARINDA KÖPÜKLER GÖRDÜK'

Hayvanların zehirlendiğini savunan Cebeci, "Üyelerimizden biri köpeklerini gezdirirken civarda ölü köpekler gördüğünü söyleyerek hemen durumu bize ihbar etti. Olay yerine gittiğimizde tasmalı köpeklerin ayaklarının naylon iplerle bağlandığını ve ağızlarından köpüklerin aktığını gördük. Hayvanların ağızlarından sular gelmiş, zehirlemişler hayvanları. Hemen Edirne Orman ve Su İşleri Müdürlüğünü aradık. Bölgeye Keşan Belediyesinden ekipler geldi" dedi.

'3 TANE DE TAVUK ÖLÜSÜ BULDUK'

Cebeci, bölgede çuvalların içinde ölü kediler de bulduklarını dile getirerek, "Geceden itibaren bölgede arama yapıyoruz. Başka yerlerde de köpeklerin öldürüldüğünü düşünüyoruz. 3 tane de tavuk ölüsü bulduk. Şu anda diken üstündeyiz. Her yerde arama yapıyoruz. Keşan'da böyle bir şeyin yaşanıyor olması çok üzücü. Keşan'da ne kadar hayvan sevmeyen varsa bir o kadar da seven insan dolu" şeklinde konuştu.

Edirne'de iki hafta önce de boş bir arazide zehirli tavuk etiyle öldürülen bir kedi ve 8 köpek bulunmuştu.