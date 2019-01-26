- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Edirne'nin Keşan ilçesinde 4 köpek, ayakları bağlı şekilde ölü bulundu.
AA'nın haberine göre, Alaattin Önen Caddesi'ndeki boş arazide, köpeklerin hareketsiz yattığını gören hayvanseverler, belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 4 köpeğin öldüğünü belirledi. Köpeklerin yediklerinden zehirlendiği tahmin ediliyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KEHAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
'AĞIZLARINDA KÖPÜKLER GÖRDÜK'
Hayvanların zehirlendiğini savunan Cebeci, "Üyelerimizden biri köpeklerini gezdirirken civarda ölü köpekler gördüğünü söyleyerek hemen durumu bize ihbar etti. Olay yerine gittiğimizde tasmalı köpeklerin ayaklarının naylon iplerle bağlandığını ve ağızlarından köpüklerin aktığını gördük. Hayvanların ağızlarından sular gelmiş, zehirlemişler hayvanları. Hemen Edirne Orman ve Su İşleri Müdürlüğünü aradık. Bölgeye Keşan Belediyesinden ekipler geldi" dedi.
'3 TANE DE TAVUK ÖLÜSÜ BULDUK'
Cebeci, bölgede çuvalların içinde ölü kediler de bulduklarını dile getirerek, "Geceden itibaren bölgede arama yapıyoruz. Başka yerlerde de köpeklerin öldürüldüğünü düşünüyoruz. 3 tane de tavuk ölüsü bulduk. Şu anda diken üstündeyiz. Her yerde arama yapıyoruz. Keşan'da böyle bir şeyin yaşanıyor olması çok üzücü. Keşan'da ne kadar hayvan sevmeyen varsa bir o kadar da seven insan dolu" şeklinde konuştu.
Edirne'de iki hafta önce de boş bir arazide zehirli tavuk etiyle öldürülen bir kedi ve 8 köpek bulunmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.