Aynı zamanda çenesinde de bir genişleme var. Bu genişlemeye bağlı olarak da dili sürekli dışarıda. Bu da 'Midas'ın beslenmesine ya da hayati fonksiyonlarına engel teşkil etmiyor. Büyüme hızı da diğer kediler gibi. Bu genetik mutasyon anne karnında şekillenen bir durum.