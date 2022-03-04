4 Mart korona tablosu 2022: Günlük Koronavirüs vaka vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte tabloya göre vefat sayıları

Koronavirüs vaka sayıları geçtiğimiz ay 100 bini aşmasının ardından yeniden düşüşe geçti. Koronavirüs tablosu salgının başından beri her akşam hem "covid19.saglik.gov.tr" adresinden hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılıyordu. Bakan Koca artık tabloyu paylaşmayacağını açıkladı, koronavirüs tablosu artık sadece "covid19.saglik.gov.tr" adresi üzerinden paylaşılacak. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

4 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

4 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

3 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 398 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 398 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 398 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 66 bin 873 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,13, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,96 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 870 bin 323 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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