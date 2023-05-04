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4 Mayıs Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Haftada üç kere çekilen Süper Loto'nun ikinci çekilişine saatler kaldı. 4 Mayıs 2023 Perşembe günü yapılacak çekiliş sonrası, doğru tahmini yapanlar büyük ikramiyeyi kazanacak. İşte, detaylar...

4 Mayıs 2023 Perşembe Süper Loto sonuçları! Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere üç kere çekilen Süper Loto'nun, haftalık ikinci çekilişi tamamlanmak üzere. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşecek Süper Loto çekilişi ardından doğru rakamları oynayanlar hayallerine kavuşacak.

Süper Loto, saat 21.30'da çekilecek. Sonuçları Habertürk'ten öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık

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