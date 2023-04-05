MELANKOLİK

İnsanlar genellikle melankoliyi neşesiz veya hüzünlü ile birleştirir ancak bu mizaçtaki insanlar için çok daha fazlası vardır. Melankolik insanlar çekingen olsalar da düşünceli ve hassastırlar. Ayrıca, özellikle işte analitik ve metodik olabilirler bu da onları herhangi bir iş yeri için değerli kılar.