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4 mizaç teorisi: Siz nasıl bir mizaca sahipsiniz?

Doğuştan getirdiğimiz özellikleri anlatan mizaç kavramı hakkında görüşler M.Ö. 2000'li yıllara kadar dayanıyor. Dört mizaç teorisi, Yunan bir doktor ve filozof olan Galen tarafından ortaya atılsa da zamanla birçok bilim insanı tarafından geliştirildi. İşte, dört farklı mizaç ve detayları...

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  • 4 mizaç teorisi: Siz nasıl bir mizaca sahipsiniz?

    İYİMSER

    İyimser olarak tanımlanan insanlar genellikle dışa dönük ve sosyaldir. Bardağın boş yerine dolu tarafını gören neşeli insanlardır. Muhtemelen onları bir kalabalığın ortasında bulacaksınız, tenha bir yerde değil. Sosyal etkileşimler onlar için kolaydır; konuşkan ve enerjik olabilirler. 
  • 4 mizaç teorisi: Siz nasıl bir mizaca sahipsiniz?

    İyimser insanlar olumlu özelliklere sahip gibi görünseler de onları eğlenceli kılan aynı kişilik özellikleri aynı zamanda onları fevri ve kararsız da yapabilir. Dürtüsellikleri bazen aşırı durumlarda uyuşturucu kullanımını içerebilen heyecan arama davranışları olarak ortaya çıkabilir.
  • 4 mizaç teorisi: Siz nasıl bir mizaca sahipsiniz?

    ASABİ

    Asabi insanların belirleyici özellikleri baskın ve iddialı olmalarıdır. Bu mizaç tipine ait insanlar, hedef odaklı ve azimlidir. İşte, okulda ve hatta oyunda çok başarılıdırlar ve genellikle takım lideri olarak seçilirler. 
  • 4 mizaç teorisi: Siz nasıl bir mizaca sahipsiniz?

    İyimserlerin aksine, asabi insanlar kararlıdır ancak sabırsız ve inatçı olabilirler. Kritik sosyal bağlantıları ve ilişkileri geliştirmek yerine, belirlenmiş hedeflere ulaşmaya öncelik verebilirler. 
  • 4 mizaç teorisi: Siz nasıl bir mizaca sahipsiniz?

    SOĞUKKANLI

    Sakinlik, soğukkanlı bir kişiyle hemen karşılaştığınızda akla gelmesi muhtemel kelimedir. Başkalarıyla ilişki kurarken çok empatik olma eğiliminde olan rahat insanlardır. Sıradan ve rutinde rahatlık bulan güvenilir ve sabırlı insanlardır.
  • 4 mizaç teorisi: Siz nasıl bir mizaca sahipsiniz?

    Soğukkanlı insanlar, sosyal etkileşimler sırasında pasif veya duygusuz olarak görülebilen çok az duygu gösterirler. Ne pahasına olursa olsun çatışmadan kaçınma ihtiyaçları dezavantajlı olabilir ve kendilerini savunmada başarısız olduklarında fırsatları kaçırmalarına neden olabilir. 
  • 4 mizaç teorisi: Siz nasıl bir mizaca sahipsiniz?

    MELANKOLİK

    İnsanlar genellikle melankoliyi neşesiz veya hüzünlü ile birleştirir ancak bu mizaçtaki insanlar için çok daha fazlası vardır. Melankolik insanlar çekingen olsalar da düşünceli ve hassastırlar. Ayrıca, özellikle işte analitik ve metodik olabilirler bu da onları herhangi bir iş yeri için değerli kılar. 
  • 4 mizaç teorisi: Siz nasıl bir mizaca sahipsiniz?

    Yalnız çalışmayı tercih ederler ve en iyi takım oyuncuları olmayabilirler. İşler yolunda gitmediğinde karamsar ve endişeli olurlar.

    Kaynak: Very Well Mind

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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