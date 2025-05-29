Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı (PAIH), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Türkiye-Polonya İş Konseyi ve DEİK Enerji İş Konseyi işbirliğinde "Yeşil Teknolojiler ve Enerji Dönüşümü" temasıyla 4. Polonya-Türkiye Ekonomi Forumu İstanbul'da gerçekleşti.

Toplantıda söz alan Polonya'nın Türkiye Büyükelçisi Maciej Lang "Bu konferans, Polonya ve Türkiye ekonomileri arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla her yıl İstanbul’da düzenlenmektedir ve farklı sektörlere odaklanmaktadır. Bu yılki temanın yeşil teknolojiler ve enerji dönüşümünü kapsamasından dolayı ise çok memnunum. Polonya şu anda Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı’nı yürütmektedir ve mevcut jeopolitik ve ekonomik ortam doğrultusunda güvenliğe güçlü bir odaklanma içindedir. Biz güvenliği, ekonomik ve enerji güvenliği de dahil olmak üzere, en geniş anlamıyla ele almayı öneriyoruz. Bilindiği üzere Polonya, Avrupa Birliği’nin bir üyesidir ve şu anda birliğin başkanlığını yürütmektedir. Türkiye ise bölgede önemli bir müttefik ve kilit ortak olarak istikrarın ve enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

REKLAM "POLONYA GSYİH'NİN YÜZDE 1.4'ÜNÜ AR-GE ÇALIŞMALARINA AYIRDI" Lang ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Polonya, yıllardır iklim değişikliği konusundaki uluslararası tartışmalara aktif olarak katılmaktadır. Ülkemiz, 2008’de Poznan’da, 2013’te Varşova’da ve 2018’de Katowice’de olmak üzere 3 COP konferansına ev sahipliği yapmıştır. Polonya’nın iklim politikası, ulusal ekonominin özelliklerini dikkate almakta ve adil geçiş kavramını aktif olarak teşvik etmeye çalışmaktadır. Polonya, küresel yeşil dönüşümde kararlı bir ülke olmak istemektedir ve tüm bölge ülkeler için uygun, yenilikçi ve etkin çözümler önermeye güçlü bir şekilde odaklanmaktadır. Teknolojik yeniliğin, karbon yoğun sistemlerden sürdürülebilir düşük emisyonlu ekonomilere geçişi mümkün kıldığını ve küresel yeşil dönüşümün kalbinde yer aldığını güçlü şekilde savunuyoruz. Şu anda Polonya, GSYİH’sinin yaklaşık yüzde 1.4’ünü araştırma ve geliştirme harcamalarına ayırmaktadır. Bu harcamaların önemli bir kısmı enerji ve çevre projelerine yöneltilmektedir. Yenilenebilir enerji üretimi ve enerji verimliliğinde yaşanan atılımlar, temiz enerji ve yeşil ekonomileri her zamankinden daha erişilebilir hale getirmektedir. Bu gelişmeler, sadece sera gazı emisyonlarının azaltılması için değil, aynı zamanda enerji güvenliğinin iyileştirilmesi ve bölgeler arası tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi için de kritiktir. Günümüzde Polonya, açık deniz rüzgar çiftliklerine milyarlarca yatırım yapmakta, büyük ölçekte güneş enerjisi geliştirmekte ve pil teknolojisi ile hidrojen alanında sürpriz ancak ciddi bir oyuncu haline gelmektedir. Ancak Polonya sadece kendi dönüşümüyle yetinmedi. Aynı zamanda küresel iklim gündemine de yönelmektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve teknolojik devrim ile uyum sağlamaktadır. Polonya’da teknolojik devrim sadece bir politika meselesi değil, aynı zamanda kişisel bir konu haline geldi. Tüm bölgelerin kendilerini yeniden tanımladığına tanık oluyoruz. Yeşil teknoloji artık sadece bir niş alan değil, Polonya’nın ulusal kimliğinin bir parçası haline geliyor. Bir zamanlar takipçi olan ülkemiz artık ciddi bir katkı sağlayan konumunda; karbon yoğun geçmişten karbon nötr geleceğe geçiyoruz. Bu nedenle cesurca ilerleyelim. Yatırım yapalım, yenilikçi olalım ve ilham verelim. Çünkü yeşil dönüşüm sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda dünya sahnesinde kim olduğumuzu yeniden tanımlamak için bir fırsattır."

REKLAM "İSTANBUL KITALARI, PAZARLARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN STRATEJİK BİR MERKEZ" Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ise birkaç yıl önce göreve gelmesinden bu yana İstanbul'un kendisi için ilham ve fırsat kaynağı olduğunu belirterek "İstanbul yalnızca kültürel ve tarihi bir merkez değil, aynı zamanda kıtaları, pazarları ve insanları birbirine bağlayan stratejik bir merkezdir. Bunu göz önünde bulundurarak, ticari bağları derinleştirmeyi ve iş ilişkileri için yeni kanallar oluşturmayı öncelik haline getirdim. Son dört yılda, her iki ülkemizin iş liderleri, ticaret odaları, yatırımcılar ve girişimcilerle iletişim kurdum. 2021 yılında, ekonomik müşavirimle birlikte, her yıl farklı bir iş koluna odaklanacak şekilde Polonya-Türkiye Ekonomik Forumu düzenleme fikrini ortaya koyduk. Bugünkü forumda da yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umarım bu fikir gelecekte de devam eder" dedi. Foruma yönelik konuşan Lesniak ayrıca "Forumun, yeşil sektöre odaklanarak İstanbul’da gerçekleşmesinden çok memnunum. İstanbul ve çevre bölgelerin topluluğu, stratejik konumu, büyüyen inovasyon ekosistemi ve sürdürülebilirliğe bağlılığı sayesinde yeşil teknolojilerde önemli bir potansiyele sahiptir. Önemli bir ekonomik ve endüstriyel merkez olarak bu bölge, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ulaşım ve enerji verimli altyapıya giderek daha fazla yatırım yapmaktadır. Polonya, şehirler, sanayi ve haneler için sürdürülebilir, son teknoloji çözümlerle bu çabalara katkıda bulunmak istemektedir. Teknolojinin her dönüşümde kilit rol oynadığının ve hiçbir geçişin tek bir işletme ile başarılamayacağının farkındayız. ekonomik ilişkilerin sadece rakamlarla ilgili olmadığını, güven ve ortak değerlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yeşil sektör, bu unsurları birbirine bağlamaktadır. En düşük çevresel etkiyle üretimi ve yatırımları artırmak istiyoruz. Bugünkü gibi etkinliklerin, sürdürülebilir ve dirençli iş modellerini geliştirirken ekonomik ortaklıkları da güçlendirmemize yardımcı olacağına içtenlikle inanıyorum. Tüm bunlar, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir gelecek için ortak bir vizyonla gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

"POLONYA TÜRK FİRMALAR İÇİN ÖNEMLİ VE CAZİP BİR ORTAK" DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Ercan Emrah Duman ise "Polonya, büyük pazar büyüklüğü ve bölgesel pazarlara açılan kapı niteliğindeki avantajlı konumuyla Türkiye’nin Orta Avrupa’daki en önemli ticaret ortaklarından biridir. Bu ilgiyi dikkate alarak, İş Konseyimiz karşılıklı angajmanı somut yatırımlara dönüştürmek üzere çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. İki ülke arasındaki iş birliği alanlarının başlıcaları enerji, yenilenebilir enerji, kimyasallar, müteahhitlik hizmetleri, otomotiv ve otomotiv parçaları, hayvan ve tarım, altyapı, çevresel ve atık yönetimi, lojistiktir. Bu sektörler, İş Konseyi’nin ana gündem maddelerini oluşturmaktadır. Ayrıca, iki ülke arasındaki 12 milyar dolarlık ticaret hacmine büyük önem veriyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Tusk’un bu yıl Mart ayında Ankara’daki ikili görüşmede dile getirdiği 15 milyar dolar hedefini tam destekliyoruz. İş dünyalarımız bu somut hedefe ulaşmak için hem kurumsal düzeyde hem de bireysel inisiyatiflerle yoğun çaba göstermektedir. Bugün, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından ve küresel çapta kritik sektörlerden biri olan yeşil teknolojiler ve enerji dönüşümüne odaklanarak iş temsilcilerimizi bir araya getirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.