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        4 terörist etkisiz hale getirildi

        Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:28
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        4 terörist etkisiz hale getirildi
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        Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesi ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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        #MSB
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