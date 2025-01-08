“4 yaşındaki oğlumu ölüme terk ettiler”

Programa katılan baba Emre Can 4 yaşındaki oğlunun yanarak can verdiğini söylemiş ve anneannesi ve annesinin bu ölümden sorumlu olduğunu söylemişti.

ANNE VE ANNEANNE CANLI YAYINDA SUÇLAMALARA CEVAP VERDİ

Anneanne Hanife ve anne Özlem, Didem Arslan Yılmaz’ın sorularına cevap verirken, baba Emre Can’ın suçlamalarına çok sert şekilde karşılık verdi. Anneanne Hanife 4 yaşındaki Yusuf Murat’ın evde neden yalnız bırakıldığı sorularına tatmin edici cevaplar veremedi.