4 yıllık üniversite bölümlerini sizler için derledik. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine gitmek istiyorsanız aşağıda yer alan bir bölümü seçebilirsiniz. Bu bölümlerin 4 yıl eğitim süresi vardır. Eşit ağırlık, sayısal ve sözel 4 yıllık bölümlerine buradan bakabilirsiniz.
4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELERDİR?
|4 Yıllık Üniversite Bölümlerin Başarı Sıralamaları Taban Puanları
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|4
|SAY
|Adli Bilimler
|4
|SAY
|Adli Bilişim Mühendisliği
|4
|SAY
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
|4
|SAY
|Aile ve Tüketici Bilimleri
|4
|EA
|Aktüerya
|4
|SAY
|Aktüerya Bilimleri
|4
|SAY
|Aktüerya ve Risk Yönetimi
|4
|EA
|Alman Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Almanca Öğretmenliği
|4
|DİL
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Animasyon ve Oyun Tasarımı
|4
|SÖZ
|Antrenörlük Eğitimi
|4
|EA
|Antropoloji
|4
|EA
|Arap Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Arapça Öğretmenliği
|4
|DİL
|Arkeoloji
|4
|EA
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi
|4
|SÖZ
|Arnavut Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Astronomi ve Astrofizik
|4
|SAY
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
|4
|SAY
|Avrupa Birliği İlişkileri
|4
|EA
|Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
|4
|EA
|Azerbaycan Dili Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Azerbaycan Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|Bahçe Bitkileri
|4
|SAY
|Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
|4
|SAY
|Bahçe ve Tarla Bitkileri
|4
|SAY
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
|4
|SAY
|Bankacılık
|4
|EA
|Bankacılık ve Finans
|4
|EA
|Bankacılık ve Sigortacılık
|4
|EA
|Basım Teknolojileri (Yüksekokul)
|4
|SAY
|Basın ve Yayın
|4
|SÖZ
|Batı Dilleri
|4
|DİL
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|4
|EA
|Beslenme ve Diyetetik
|4
|SAY
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
|4
|SAY
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|4
|EA
|Bilgisayar Bilimleri
|4
|SAY
|Bilgisayar Mühendisliği
|4
|SAY
|Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
|4
|SAY
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|4
|SAY
|Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
|4
|SAY
|Bilgisayar-Enformatik
|4
|SAY
|Bilim Tarihi
|4
|EA
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
|4
|SAY
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
|4
|SAY
|Bitki Koruma
|4
|SAY
|Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
|4
|SAY
|Biyoenformatik ve Genetik
|4
|SAY
|Biyokimya
|4
|SAY
|Biyoloji
|4
|SAY
|Biyoloji Öğretmenliği
|4
|SAY
|Biyomedikal Mühendisliği
|4
|SAY
|Biyomühendislik
|4
|SAY
|Biyosistem Mühendisliği
|4
|SAY
|Biyoteknoloji
|4
|SAY
|Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
|4
|SAY
|Boşnak Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Bulgar Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
|4
|SÖZ
|Cevher Hazırlama Mühendisliği
|4
|SAY
|Coğrafya
|4
|SÖZ
|Coğrafya Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|4
|SÖZ
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|4
|EA
|Çerkez Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|Çeviribilim
|4
|DİL
|Çevre Mühendisliği
|4
|SAY
|Çin Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Çizgi Film ve Animasyon
|4
|SÖZ
|Çocuk Gelişimi
|4
|EA
|Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
|4
|EA
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
|4
|SAY
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|4
|EA
|Deri Mühendisliği
|4
|SAY
|Dijital Oyun Tasarımı
|4
|SAY
|Dil ve Konuşma Terapisi
|4
|SAY
|Dilbilim
|4
|DİL
|Dilbilimi
|4
|DİL
|Diş Hekimliği
|5
|SAY
|Ebelik
|4
|SAY
|Eczacılık
|5
|SAY
|Ekonometri
|4
|EA
|Ekonomi
|4
|EA
|Ekonomi ve Finans
|4
|EA
|El Sanatları
|4
|SÖZ
|El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
|4
|EA
|Elektrik Mühendisliği
|4
|SAY
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|4
|SAY
|Elektronik Mühendisliği
|4
|SAY
|Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
|4
|EA
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|4
|SAY
|Endüstri Mühendisliği
|4
|SAY
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|4
|SAY
|Endüstri ve Sistem Mühendisliği
|4
|SAY
|Endüstriyel Tasarım
|4
|SAY
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
|4
|SAY
|Enerji Mühendisliği
|4
|SAY
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|4
|SAY
|Enerji Yönetimi
|4
|EA
|Ergoterapi
|4
|SAY
|Ermeni Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Ermeni Dili ve Kültürü
|4
|DİL
|Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Fars Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Felsefe
|4
|EA
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
|4
|EA
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|4
|SAY
|Film Tasarım ve Yazarlık
|4
|SÖZ
|Film Tasarım ve Yönetmenliği
|4
|SÖZ
|Film Tasarımı
|4
|SÖZ
|Finans ve Bankacılık
|4
|EA
|Fizik
|4
|SAY
|Fizik Mühendisliği
|4
|SAY
|Fizik Öğretmenliği
|4
|SAY
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|4
|SAY
|Fotoğraf
|4
|SÖZ
|Fotoğraf ve Video
|4
|SÖZ
|Fransız Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Fransızca Öğretmenliği
|4
|DİL
|Gastronomi
|4
|SÖZ
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|4
|SÖZ
|Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
|4
|EA
|Gazetecilik
|4
|SÖZ
|Geleneksel Türk Sanatları
|4
|SÖZ
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|4
|SAY
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
|4
|SAY
|Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
|4
|SAY
|Gemi ve Yat Tasarımı
|4
|SAY
|Genetik ve Biyomühendislik
|4
|SAY
|Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
|4
|SAY
|Geomatik Mühendisliği
|4
|SAY
|Gerontoloji
|4
|SAY
|Gıda Mühendisliği
|4
|SAY
|Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)
|4
|SAY
|Girişimcilik
|4
|EA
|Görsel İletişim
|4
|SÖZ
|Görsel İletişim Tasarımı
|4
|SÖZ
|Görsel Sanatlar
|4
|SÖZ
|Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
|4
|SÖZ
|Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
|4
|SÖZ
|Grafik Tasarım
|4
|EA
|Gümrük İşletme (Yüksekokul)
|4
|EA
|Gürcü Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Güverte (Yüksekokul)
|4
|SAY
|Halkbilim
|4
|SÖZ
|Halkla İlişkiler
|4
|SÖZ
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|4
|SÖZ
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|4
|SÖZ
|Harita Mühendisliği
|4
|SAY
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği
|4
|SAY
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
|4
|SAY
|Havacılık Yönetimi
|4
|EA
|Hayvansal Üretim (Yüksekokul)
|4
|SAY
|Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
|4
|SAY
|Hemşirelik
|4
|SAY
|Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
|4
|SAY
|Hidrojeoloji Mühendisliği
|4
|SAY
|Hindoloji
|4
|DİL
|Hititoloji
|4
|SÖZ
|Hukuk
|4
|EA
|Hungaroloji
|4
|DİL
|İbrani Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|İç Mimarlık
|4
|SAY
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|4
|EA
|İktisadi ve İdari Bilimler Programları
|4
|EA
|İktisadi ve İdari Programlar
|4
|EA
|İktisat
|4
|EA
|İlahiyat
|4
|SÖZ
|İletişim
|4
|SÖZ
|İletişim Bilimleri
|4
|SÖZ
|İletişim Sanatları
|4
|SÖZ
|İletişim Tasarımı
|4
|SÖZ
|İletişim Tasarımı ve Medya
|4
|SÖZ
|İletişim Tasarımı ve Yönetimi
|4
|SÖZ
|İletişim ve Tasarım
|4
|SÖZ
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|4
|SAY
|İmalat Mühendisliği
|4
|SAY
|İngiliz Dil Bilimi
|4
|DİL
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
|4
|DİL
|İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları
|4
|DİL
|İngilizce Öğretmenliği
|4
|DİL
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|4
|EA
|İnşaat Mühendisliği
|4
|SAY
|İslam Ekonomisi ve Finans
|4
|EA
|İslam Bilimleri
|4
|SÖZ
|İslami İlimler
|4
|SÖZ
|İspanyol Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|İstatistik
|4
|SAY
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
|4
|SAY
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|4
|SAY
|İşletme
|4
|EA
|İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|EA
|İşletme Enformatiği
|4
|EA
|İşletme Mühendisliği
|4
|SAY
|İşletme Yönetimi
|4
|EA
|İşletme-Ekonomi
|4
|EA
|İtalyan Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Japon Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Japonca Öğretmenliği
|4
|DİL
|Jeofizik Mühendisliği
|4
|SAY
|Jeoloji Mühendisliği
|4
|SAY
|Kamu Yönetimi
|4
|EA
|Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
|4
|SAY
|Karşılaştırmalı Edebiyat
|4
|DİL
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
|4
|SAY
|Kimya
|4
|SAY
|Kimya Mühendisliği
|4
|SAY
|Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
|4
|SAY
|Kimya Öğretmenliği
|4
|SAY
|Kimya ve Süreç Mühendisliği
|4
|SAY
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği
|4
|SAY
|Klasik Arkeoloji
|4
|EA
|Konaklama İşletmeciliği
|4
|EA
|Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
|4
|EA
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
|4
|SAY
|Kore Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
|4
|SÖZ
|Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
|4
|EA
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|4
|EA
|Kültür ve İletişim Bilimleri
|4
|SÖZ
|Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
|4
|EA
|Kürt Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|Latin Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Leh Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Lif ve Polimer Mühendisliği
|4
|SAY
|Lojistik (Yüksekokul)
|4
|EA
|Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)
|4
|EA
|Lojistik Yönetimi
|4
|EA
|Maden Mühendisliği
|4
|SAY
|Makine Mühendisliği
|4
|SAY
|Makine ve İmalat Mühendisliği
|4
|SAY
|Maliye
|4
|EA
|Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
|4
|SAY
|Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
|4
|SAY
|Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
|4
|SAY
|Matematik
|4
|SAY
|Matematik Mühendisliği
|4
|SAY
|Matematik Öğretmenliği
|4
|SAY
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
|4
|SAY
|Matematik-Bilgisayar
|4
|SAY
|Medya ve Görsel Sanatlar
|4
|SÖZ
|Medya ve İletişim
|4
|SÖZ
|Mekatronik Mühendisliği
|4
|SAY
|Mekatronik Sistemler Mühendisliği
|4
|SAY
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|4
|SAY
|Meteoroloji Mühendisliği
|4
|SAY
|Mimarlık
|4
|SAY
|Moda Tasarımı
|4
|EA
|Moda ve Tekstil Tasarımı
|4
|EA
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|4
|SAY
|Moleküler Biyoteknoloji
|4
|SAY
|Muhasebe (Yüksekokul)
|4
|EA
|Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)
|4
|EA
|Muhasebe ve Denetim
|4
|EA
|Muhasebe ve Finans Yönetimi
|4
|EA
|Mühendislik Programları
|4
|SAY
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
|4
|SAY
|Mütercim-Tercümanlık
|4
|DİL
|Müzecilik
|4
|EA
|Nanobilim ve Nanoteknoloji
|4
|SAY
|Nanoteknoloji Mühendisliği
|4
|SAY
|Nükleer Enerji Mühendisliği
|4
|SAY
|Odyoloji
|4
|SAY
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Optik ve Akustik Mühendisliği
|4
|SAY
|Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)
|4
|EA
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
|4
|SAY
|Orman Mühendisliği
|4
|SAY
|Ortez-Protez
|4
|SAY
|Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)
|4
|EA
|Otomotiv Mühendisliği
|4
|SAY
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Pazarlama
|4
|EA
|Perfüzyon
|4
|SAY
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
|4
|SAY
|Peyzaj Mimarlığı
|4
|SAY
|Pilotaj
|4
|SAY
|Polimer Mühendisliği
|4
|SAY
|Polonya Dili ve Kültürü
|4
|DİL
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
|4
|EA
|Psikoloji
|4
|EA
|Radyo ve Televizyon
|4
|SÖZ
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|4
|SÖZ
|Raylı Sistemler Mühendisliği
|4
|SAY
|PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|4
|EA
|Reklam Tasarımı ve İletişimi
|4
|SÖZ
|Reklamcılık
|4
|SÖZ
|Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
|4
|SÖZ
|Rekreasyon
|4
|EA
|Rekreasyon Yönetimi
|4
|SÖZ
|Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)
|4
|EA
|Rus Dili Öğretmenliği
|4
|DİL
|Rus Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|4
|DİL
|Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Sağlık Yönetimi
|4
|EA
|Sanat Tarihi
|4
|SÖZ
|Sanat ve Kültür Yönetimi
|4
|SÖZ
|Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
|4
|EA
|Sanat Yönetimi
|4
|SÖZ
|Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|EA
|Sermaye Piyasası (Yüksekokul)
|4
|EA
|Seyahat İşletmeciliği
|4
|EA
|Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
|4
|EA
|Sınıf Öğretmenliği
|4
|EA
|Sigortacılık (Yüksekokul)
|4
|EA
|Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
|4
|EA
|Sigortacılık ve Risk Yönetimi
|4
|EA
|Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
|4
|EA
|Sinema ve Dijital Medya
|4
|SÖZ
|Sinema ve Televizyon
|4
|SÖZ
|Sinoloji
|4
|DİL
|Siyaset Bilimi
|4
|EA
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|4
|EA
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|4
|EA
|Sosyal ve Siyasal Bilimler
|4
|EA
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Sosyal Hizmet
|4
|EA
|Sosyoloji
|4
|EA
|Spor Yöneticiliği
|4
|EA
|Su Bilimleri ve Mühendisliği
|4
|SAY
|Su Ürünleri Mühendisliği
|4
|SAY
|Sümeroloji
|4
|SÖZ
|Süryani Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|Süt Teknolojisi
|4
|SAY
|Şehir ve Bölge Planlama
|4
|SAY
|Takı Tasarımı
|4
|EA
|Tapu Kadastro (Yüksekokul)
|4
|EA
|Tarım Ekonomisi
|4
|EA
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|4
|SAY
|Tarımsal Biyoteknoloji
|4
|SAY
|Tarımsal Genetik Mühendisliği
|4
|SAY
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|4
|SAY
|Tarih
|4
|SÖZ
|Tarih Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Tarih Öncesi Arkeolojisi
|4
|EA
|Tarla Bitkileri
|4
|SAY
|Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|4
|EA
|Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
|4
|EA
|Tekstil Mühendisliği
|4
|SAY
|Tekstil Tasarımı
|4
|EA
|Tekstil ve Moda Tasarımı
|4
|EA
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
|4
|SÖZ
|Tıp
|6
|SAY
|Tıp Mühendisliği
|4
|SAY
|Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
|4
|SÖZ
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|4
|SAY
|Turizm İşletmeciliği
|4
|EA
|Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)
|4
|EA
|Turizm Rehberliği
|4
|DİL
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|4
|EA
|Turizm ve Otelcilik
|4
|EA
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Türk Halkbilimi
|4
|SÖZ
|Türk İslam Arkeolojisi
|4
|EA
|Türkçe Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Türkoloji
|4
|SÖZ
|Tütün Eksperliği (Yüksekokul)
|4
|SAY
|Uçak Elektrik-Elektronik
|4
|SAY
|Uçak Gövde-Motor Bakım
|4
|SAY
|Uçak Mühendisliği
|4
|SAY
|Uçak ve Uzay Mühendisliği
|4
|SAY
|Ukrayna Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Ulaştırma Mühendisliği
|4
|SAY
|Ulaştırma ve Lojistik
|4
|EA
|Uluslararası Finans
|4
|EA
|Uluslararası Finans ve Bankacılık
|4
|EA
|Uluslararası Girişimcilik
|4
|EA
|Uluslararası İlişkiler
|4
|EA
|Uluslararası İşletme Yönetimi
|4
|EA
|Uluslararası İşletmecilik
|4
|EA
|Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
|4
|EA
|Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
|4
|EA
|Uluslararası Lojistik Yönetimi
|4
|EA
|Uluslararası Ticaret
|4
|EA
|Uluslararası Ticaret ve Finans
|4
|EA
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
|4
|EA
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|4
|EA
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
|4
|EA
|Urdu Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
|4
|SAY
|Uzay Mühendisliği
|4
|SAY
|Veteriner
|5
|SAY
|Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
|4
|SAY
|Yazılım Mühendisliği
|4
|SAY
|Yeni Medya
|4
|SÖZ
|Yeni Medya ve Gazetecilik
|4
|SÖZ
|Yeni Medya ve İletişim
|4
|SÖZ
|Yerel Yönetimler
|4
|EA
|Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
|4
|EA
|Yönetim Bilimleri Programları
|4
|EA
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|4
|EA
|Yunan Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|Zaza Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|Ziraat Mühendisliği Programları
|4
|SAY
|Zootekni
|4
|SAY
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