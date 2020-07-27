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4 yıllık üniversite bölümleri nelerdir? Eşit ağırlık, sayısal ve sözel 4 yıllık üniversite bölümleri

4 yıllık üniversite bölümleri nelerdir? Sorusu araştırılıyor. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine gitmek isteyenler 4 yıllık üniversite bölümlerinin isimlerini merak ediyorlar. İşte eşit ağırlık, sayısal ve sözel 4 yıllık üniversite bölümleri

4 yıllık üniversite bölümleri

4 yıllık üniversite bölümlerini sizler için derledik. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine gitmek istiyorsanız aşağıda yer alan bir bölümü seçebilirsiniz. Bu bölümlerin 4 yıl eğitim süresi vardır. Eşit ağırlık, sayısal ve sözel 4 yıllık bölümlerine buradan bakabilirsiniz.

4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELERDİR?

4 Yıllık Üniversite Bölümlerin Başarı Sıralamaları Taban PuanlarıÖğretim
Süresi		Puan
Türü
Acil Yardım ve Afet Yönetimi4SAY
Adli Bilimler4SAY
Adli Bilişim Mühendisliği4SAY
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği4SAY
Aile ve Tüketici Bilimleri4EA
Aktüerya4SAY
Aktüerya Bilimleri4SAY
Aktüerya ve Risk Yönetimi4EA
Alman Dili ve Edebiyatı4DİL
Almanca Öğretmenliği4DİL
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı4DİL
Animasyon ve Oyun Tasarımı4SÖZ
Antrenörlük Eğitimi4EA
Antropoloji4EA
Arap Dili ve Edebiyatı4DİL
Arapça Öğretmenliği4DİL
Arkeoloji4EA
Arkeoloji ve Sanat Tarihi4SÖZ
Arnavut Dili ve Edebiyatı4DİL
Astronomi ve Astrofizik4SAY
Astronomi ve Uzay Bilimleri4SAY
Avrupa Birliği İlişkileri4EA
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi4EA
Azerbaycan Dili Öğretmenliği4SÖZ
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı4SÖZ
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı4SÖZ
Bahçe Bitkileri4SAY
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması4SAY
Bahçe ve Tarla Bitkileri4SAY
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği4SAY
Bankacılık4EA
Bankacılık ve Finans4EA
Bankacılık ve Sigortacılık4EA
Basım Teknolojileri (Yüksekokul)4SAY
Basın ve Yayın4SÖZ
Batı Dilleri4DİL
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği4EA
Beslenme ve Diyetetik4SAY
Bilgi Güvenliği Teknolojisi4SAY
Bilgi ve Belge Yönetimi4EA
Bilgisayar Bilimleri4SAY
Bilgisayar Mühendisliği4SAY
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)4SAY
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği4SAY
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği4SAY
Bilgisayar-Enformatik4SAY
Bilim Tarihi4EA
Bilişim Sistemleri Mühendisliği4SAY
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri4SAY
Bitki Koruma4SAY
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri4SAY
Biyoenformatik ve Genetik4SAY
Biyokimya4SAY
Biyoloji4SAY
Biyoloji Öğretmenliği4SAY
Biyomedikal Mühendisliği4SAY
Biyomühendislik4SAY
Biyosistem Mühendisliği4SAY
Biyoteknoloji4SAY
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji4SAY
Boşnak Dili ve Edebiyatı4DİL
Bulgar Dili ve Edebiyatı4DİL
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi4SÖZ
Cevher Hazırlama Mühendisliği4SAY
Coğrafya4SÖZ
Coğrafya Öğretmenliği4SÖZ
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları4SÖZ
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı4DİL
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri4EA
Çerkez Dili ve Edebiyatı4SÖZ
Çeviribilim4DİL
Çevre Mühendisliği4SAY
Çin Dili ve Edebiyatı4DİL
Çizgi Film ve Animasyon4SÖZ
Çocuk Gelişimi4EA
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi4EA
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği4SAY
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi4EA
Deri Mühendisliği4SAY
Dijital Oyun Tasarımı4SAY
Dil ve Konuşma Terapisi4SAY
Dilbilim4DİL
Dilbilimi4DİL
Diş Hekimliği5SAY
Ebelik4SAY
Eczacılık5SAY
Ekonometri4EA
Ekonomi4EA
Ekonomi ve Finans4EA
El Sanatları4SÖZ
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi4EA
Elektrik Mühendisliği4SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği4SAY
Elektronik Mühendisliği4SAY
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi4EA
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği4SAY
Endüstri Mühendisliği4SAY
Endüstri Ürünleri Tasarımı4SAY
Endüstri ve Sistem Mühendisliği4SAY
Endüstriyel Tasarım4SAY
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği4SAY
Enerji Mühendisliği4SAY
Enerji Sistemleri Mühendisliği4SAY
Enerji Yönetimi4EA
Ergoterapi4SAY
Ermeni Dili ve Edebiyatı4DİL
Ermeni Dili ve Kültürü4DİL
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı4DİL
Fars Dili ve Edebiyatı4DİL
Felsefe4EA
Felsefe Grubu Öğretmenliği4EA
Fen Bilgisi Öğretmenliği4SAY
Film Tasarım ve Yazarlık4SÖZ
Film Tasarım ve Yönetmenliği4SÖZ
Film Tasarımı4SÖZ
Finans ve Bankacılık4EA
Fizik4SAY
Fizik Mühendisliği4SAY
Fizik Öğretmenliği4SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon4SAY
Fotoğraf4SÖZ
Fotoğraf ve Video4SÖZ
Fransız Dili ve Edebiyatı4DİL
Fransızca Öğretmenliği4DİL
Gastronomi4SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları4SÖZ
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi4EA
Gazetecilik4SÖZ
Geleneksel Türk Sanatları4SÖZ
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği4SAY
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği4SAY
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği4SAY
Gemi ve Yat Tasarımı4SAY
Genetik ve Biyomühendislik4SAY
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları4SAY
Geomatik Mühendisliği4SAY
Gerontoloji4SAY
Gıda Mühendisliği4SAY
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)4SAY
Girişimcilik4EA
Görsel İletişim4SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı4SÖZ
Görsel Sanatlar4SÖZ
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı4SÖZ
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı4SÖZ
Grafik Tasarım4EA
Gümrük İşletme (Yüksekokul)4EA
Gürcü Dili ve Edebiyatı4DİL
Güverte (Yüksekokul)4SAY
Halkbilim4SÖZ
Halkla İlişkiler4SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık4SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım4SÖZ
Harita Mühendisliği4SAY
Havacılık Elektrik ve Elektroniği4SAY
Havacılık ve Uzay Mühendisliği4SAY
Havacılık Yönetimi4EA
Hayvansal Üretim (Yüksekokul)4SAY
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri4SAY
Hemşirelik4SAY
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri4SAY
Hidrojeoloji Mühendisliği4SAY
Hindoloji4DİL
Hititoloji4SÖZ
Hukuk4EA
Hungaroloji4DİL
İbrani Dili ve Edebiyatı4DİL
İç Mimarlık4SAY
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı4EA
İktisadi ve İdari Bilimler Programları4EA
İktisadi ve İdari Programlar4EA
İktisat4EA
İlahiyat4SÖZ
İletişim4SÖZ
İletişim Bilimleri4SÖZ
İletişim Sanatları4SÖZ
İletişim Tasarımı4SÖZ
İletişim Tasarımı ve Medya4SÖZ
İletişim Tasarımı ve Yönetimi4SÖZ
İletişim ve Tasarım4SÖZ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği4SAY
İmalat Mühendisliği4SAY
İngiliz Dil Bilimi4DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı4DİL
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat4DİL
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları4DİL
İngilizce Öğretmenliği4DİL
İnsan Kaynakları Yönetimi4EA
İnşaat Mühendisliği4SAY
İslam Ekonomisi ve Finans4EA
İslam Bilimleri4SÖZ
İslami İlimler4SÖZ
İspanyol Dili ve Edebiyatı4DİL
İstatistik4SAY
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri4SAY
İş Sağlığı ve Güvenliği4SAY
İşletme4EA
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)4EA
İşletme Enformatiği4EA
İşletme Mühendisliği4SAY
İşletme Yönetimi4EA
İşletme-Ekonomi4EA
İtalyan Dili ve Edebiyatı4DİL
Japon Dili ve Edebiyatı4DİL
Japonca Öğretmenliği4DİL
Jeofizik Mühendisliği4SAY
Jeoloji Mühendisliği4SAY
Kamu Yönetimi4EA
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği4SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat4DİL
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı4SAY
Kimya4SAY
Kimya Mühendisliği4SAY
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya4SAY
Kimya Öğretmenliği4SAY
Kimya ve Süreç Mühendisliği4SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği4SAY
Klasik Arkeoloji4EA
Konaklama İşletmeciliği4EA
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)4EA
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği4SAY
Kore Dili ve Edebiyatı4DİL
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi4SÖZ
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı4EA
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım4EA
Kültür ve İletişim Bilimleri4SÖZ
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler4EA
Kürt Dili ve Edebiyatı4SÖZ
Latin Dili ve Edebiyatı4DİL
Leh Dili ve Edebiyatı4DİL
Lif ve Polimer Mühendisliği4SAY
Lojistik (Yüksekokul)4EA
Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)4EA
Lojistik Yönetimi4EA
Maden Mühendisliği4SAY
Makine Mühendisliği4SAY
Makine ve İmalat Mühendisliği4SAY
Maliye4EA
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği4SAY
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği4SAY
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri4SAY
Matematik4SAY
Matematik Mühendisliği4SAY
Matematik Öğretmenliği4SAY
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri4SAY
Matematik-Bilgisayar4SAY
Medya ve Görsel Sanatlar4SÖZ
Medya ve İletişim4SÖZ
Mekatronik Mühendisliği4SAY
Mekatronik Sistemler Mühendisliği4SAY
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği4SAY
Meteoroloji Mühendisliği4SAY
Mimarlık4SAY
Moda Tasarımı4EA
Moda ve Tekstil Tasarımı4EA
Moleküler Biyoloji ve Genetik4SAY
Moleküler Biyoteknoloji4SAY
Muhasebe (Yüksekokul)4EA
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)4EA
Muhasebe ve Denetim4EA
Muhasebe ve Finans Yönetimi4EA
Mühendislik Programları4SAY
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları4SAY
Mütercim-Tercümanlık4DİL
Müzecilik4EA
Nanobilim ve Nanoteknoloji4SAY
Nanoteknoloji Mühendisliği4SAY
Nükleer Enerji Mühendisliği4SAY
Odyoloji4SAY
Okul Öncesi Öğretmenliği4SÖZ
Optik ve Akustik Mühendisliği4SAY
Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)4EA
Orman Endüstrisi Mühendisliği4SAY
Orman Mühendisliği4SAY
Ortez-Protez4SAY
Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)4EA
Otomotiv Mühendisliği4SAY
Özel Eğitim Öğretmenliği4SÖZ
Pazarlama4EA
Perfüzyon4SAY
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği4SAY
Peyzaj Mimarlığı4SAY
Pilotaj4SAY
Polimer Mühendisliği4SAY
Polonya Dili ve Kültürü4DİL
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi4EA
Psikoloji4EA
Radyo ve Televizyon4SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema4SÖZ
Raylı Sistemler Mühendisliği4SAY
PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4EA
Reklam Tasarımı ve İletişimi4SÖZ
Reklamcılık4SÖZ
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler4SÖZ
Rekreasyon4EA
Rekreasyon Yönetimi4SÖZ
Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)4EA
Rus Dili Öğretmenliği4DİL
Rus Dili ve Edebiyatı4DİL
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği4DİL
Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatı4DİL
Sağlık Yönetimi4EA
Sanat Tarihi4SÖZ
Sanat ve Kültür Yönetimi4SÖZ
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları4EA
Sanat Yönetimi4SÖZ
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)4EA
Sermaye Piyasası (Yüksekokul)4EA
Seyahat İşletmeciliği4EA
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği4EA
Sınıf Öğretmenliği4EA
Sigortacılık (Yüksekokul)4EA
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri4EA
Sigortacılık ve Risk Yönetimi4EA
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik4EA
Sinema ve Dijital Medya4SÖZ
Sinema ve Televizyon4SÖZ
Sinoloji4DİL
Siyaset Bilimi4EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler4EA
Sosyal ve Siyasal Bilimler4EA
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4SÖZ
Sosyal Hizmet4EA
Sosyoloji4EA
Spor Yöneticiliği4EA
Su Bilimleri ve Mühendisliği4SAY
Su Ürünleri Mühendisliği4SAY
Sümeroloji4SÖZ
Süryani Dili ve Edebiyatı4SÖZ
Süt Teknolojisi4SAY
Şehir ve Bölge Planlama4SAY
Takı Tasarımı4EA
Tapu Kadastro (Yüksekokul)4EA
Tarım Ekonomisi4EA
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği4SAY
Tarımsal Biyoteknoloji4SAY
Tarımsal Genetik Mühendisliği4SAY
Tarımsal Yapılar ve Sulama4SAY
Tarih4SÖZ
Tarih Öğretmenliği4SÖZ
Tarih Öncesi Arkeolojisi4EA
Tarla Bitkileri4SAY
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım4EA
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi4EA
Tekstil Mühendisliği4SAY
Tekstil Tasarımı4EA
Tekstil ve Moda Tasarımı4EA
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı4SÖZ
Tıp6SAY
Tıp Mühendisliği4SAY
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji4SÖZ
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme4SAY
Turizm İşletmeciliği4EA
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)4EA
Turizm Rehberliği4DİL
Turizm ve Otel İşletmeciliği4EA
Turizm ve Otelcilik4EA
Türk Dili ve Edebiyatı4SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği4SÖZ
Türk Halkbilimi4SÖZ
Türk İslam Arkeolojisi4EA
Türkçe Öğretmenliği4SÖZ
Türkoloji4SÖZ
Tütün Eksperliği (Yüksekokul)4SAY
Uçak Elektrik-Elektronik4SAY
Uçak Gövde-Motor Bakım4SAY
Uçak Mühendisliği4SAY
Uçak ve Uzay Mühendisliği4SAY
Ukrayna Dili ve Edebiyatı4DİL
Ulaştırma Mühendisliği4SAY
Ulaştırma ve Lojistik4EA
Uluslararası Finans4EA
Uluslararası Finans ve Bankacılık4EA
Uluslararası Girişimcilik4EA
Uluslararası İlişkiler4EA
Uluslararası İşletme Yönetimi4EA
Uluslararası İşletmecilik4EA
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret4EA
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık4EA
Uluslararası Lojistik Yönetimi4EA
Uluslararası Ticaret4EA
Uluslararası Ticaret ve Finans4EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik4EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik4EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi4EA
Urdu Dili ve Edebiyatı4DİL
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri4SAY
Uzay Mühendisliği4SAY
Veteriner5SAY
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi4SAY
Yazılım Mühendisliği4SAY
Yeni Medya4SÖZ
Yeni Medya ve Gazetecilik4SÖZ
Yeni Medya ve İletişim4SÖZ
Yerel Yönetimler4EA
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği4EA
Yönetim Bilimleri Programları4EA
Yönetim Bilişim Sistemleri4EA
Yunan Dili ve Edebiyatı4DİL
Zaza Dili ve Edebiyatı4SÖZ
Ziraat Mühendisliği Programları4SAY
Zootekni4SAY

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