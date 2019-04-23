Habertürk Muhabiri Gizem Türemen’in haberine göre Kentte yaşayanlar göçü; havasına, suyuna, iş olanaklarına bağlıyor Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş nüfusun seçimlere yönelik suni şekilde arttırıldığı görüşünde… --

Her yıl Türkiye'deki göç oranlarını inceleyen TÜİK, 2018 yılının göç haritasını açıkladı. Araştırmalara göre Tunceli, Sinop, Gümüşhane, Rize, Sivas, Giresun ve Ordu'ya yoğun göç akışı yaşandı. Ancak listede en çok dikkat çeken kent % 138,5 ile en çok göç alan Çankırı oldu. Kentin 2018'deki nüfus artışı 30 binin üzerinde gerçekleşti ve 2018’de bu göç yaşanırken 12 bin 433 de göç verdi.

Kentteki nüfus artışını Çankırılılar HABERTÜRK’e yorumladı. Çankırı Eğitim Kültür Sanat Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden Ali Cingöz kentin temiz havası ve yeşil doğası nedeniyle tercih edildiğini söyledi.Sakin bir şehir olması ve tuz mağaralarına olan ilgiye de dikkat çekerek emeklilerin buraya yerleşmeye başladığını belirtti. Çankırı Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği üyesi Zümriye Bayrak göre ise bu göçlerin 2 temel nedeni var. İlki Çankırı'nın Ankara'ya olan yakınlığının kenti cazip hale getirmesi. İkincisi ise son yıllarda sanayi alanında yaşanan gelişmeler. Uyum ve İletişim Encümen Sorumlusu Hamdi Çam ise kentte 5 farklı Organize Sanayi Bölgesi olduğuna dikkat çekerek “Fabrikaların her birinde 500 ile bin 500 arasında işçi çalışıyor. Bu da Çankırı’yı cazip hale getiriyor İş olanakları nedeniyle insanlar bu şehri tercih ediyor” dedi.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ise Çankırı’nın göç almasının nedeninin seçimler olduğunu düşünüyor. Şehirde sanayinin gelişmiş olduğunu ancak bölgede yeterli konut olmadığını vurgulayan Vali Aktaş, “Bu nedenle kente çevre illerden günübirlik işçi de çok geliyor” dedi ve şöyle devam etti: "2018'den önceki yılların oranlarına baktığımızda kimi zaman 2-3 bin arttığını, kimi zaman benzer oranlarda azaldığını görüyoruz. Ancak geçen yıl nüfusumuz aniden 30 bin civarı artıyor. Bunun en büyük nedeni binlerce kişinin muhtar olabilmek için ilçelere göç etmesi" dedi.Eskiden muhtar maaşının yüksek olmadığına dikkat çeken Vali Aktaş, artık muhtarlığın herkes için cazip bir meslek haline geldiğini söyledi. Son dönemde gelenlerin seçimden sonra geri döneceklerini düşündüğünü ifade eden Aktaş şunları söyledi: "Maaş cezbettiği için ilçe ve köylerde muhtarlara yönelim arttı. Bu yıl her köyden 3-5 kişi muhtar adayı çıktı. Muhtar adayı olan yanında eşini, dostunu, akrabalarını da getirdi. Bu nedenle nüfus arttı. bu nüfus artışı kalıcı değil, yıl içinde hepsi yavaş yavaş geri dönecek, nüfus tekrar düşecek."YIL KİŞİ2007 174.0122008 176.0932009 185.0192010 179.0672011 177.2112012 184.4062013 190.9092014 183.5502015 180.9452016 183.8802017 186.0742018 216.362