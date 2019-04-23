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40 bin kişi Çankırı'ya göç etti!

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye’de son bir yılda en çok göç alan kentin Çankırı olduğunu açıkladı. 2018 verilerine göre Çankırı’ya tam 40 bin 460 kişi döndü. HABERTÜRK, bu verilerden yola çıkarak Çankırı'nın neden bu kadar çok göç aldığını araştırdı.

Giriş: 23.04.2019 - 17:17 | Güncelleme:

Habertürk Muhabiri Gizem Türemen’in haberine göre Kentte yaşayanlar göçü; havasına, suyuna, iş olanaklarına bağlıyor   Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş nüfusun seçimlere yönelik suni şekilde arttırıldığı görüşünde… --

Her yıl Türkiye'deki göç oranlarını inceleyen TÜİK, 2018 yılının göç haritasını açıkladı. Araştırmalara göre  Tunceli, Sinop, Gümüşhane, Rize, Sivas, Giresun ve Ordu'ya yoğun göç akışı yaşandı. Ancak listede en çok dikkat çeken kent % 138,5 ile en çok göç alan Çankırı oldu. Kentin 2018'deki nüfus artışı 30 binin üzerinde gerçekleşti ve 2018’de bu göç yaşanırken 12 bin 433 de göç verdi.


 
“GÖÇLERİN SEBEBİ: HAVASI SUYU"

Kentteki nüfus artışını Çankırılılar HABERTÜRK’e yorumladı. Çankırı Eğitim Kültür Sanat Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden Ali Cingöz kentin temiz havası ve yeşil doğası nedeniyle tercih edildiğini söyledi.
Sakin bir şehir olması ve tuz mağaralarına olan ilgiye de dikkat çekerek emeklilerin buraya yerleşmeye başladığını belirtti. Çankırı Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği üyesi Zümriye Bayrak göre ise bu göçlerin 2 temel nedeni var. İlki Çankırı'nın Ankara'ya olan yakınlığının kenti cazip hale getirmesi. İkincisi ise son yıllarda sanayi alanında yaşanan gelişmeler. Uyum ve İletişim Encümen Sorumlusu Hamdi Çam ise  kentte 5 farklı Organize Sanayi Bölgesi olduğuna dikkat çekerek “Fabrikaların her birinde 500 ile bin 500 arasında işçi çalışıyor. Bu da Çankırı’yı cazip hale getiriyor İş olanakları nedeniyle insanlar bu şehri tercih ediyor” dedi.



VALİ, ARTIŞI MUHTARLIK SEÇİMLERİNE BAĞLADI

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ise Çankırı’nın göç almasının nedeninin seçimler olduğunu düşünüyor. Şehirde sanayinin gelişmiş olduğunu ancak bölgede yeterli konut olmadığını vurgulayan Vali Aktaş, “Bu nedenle kente çevre illerden günübirlik işçi de çok geliyor” dedi ve şöyle devam etti: "2018'den önceki yılların oranlarına baktığımızda kimi zaman 2-3 bin arttığını, kimi zaman benzer oranlarda azaldığını görüyoruz. Ancak geçen yıl nüfusumuz aniden 30 bin civarı artıyor. Bunun en büyük nedeni binlerce kişinin muhtar olabilmek için ilçelere göç etmesi" dedi.

“MUHTAR MAAŞI CAZİP Mİ GELDİ?”

Eskiden muhtar maaşının yüksek olmadığına dikkat çeken Vali Aktaş, artık muhtarlığın herkes için cazip bir meslek haline geldiğini söyledi. Son dönemde gelenlerin seçimden sonra geri döneceklerini düşündüğünü ifade eden Aktaş şunları söyledi: "Maaş cezbettiği için ilçe ve köylerde muhtarlara yönelim arttı. Bu yıl her köyden 3-5 kişi muhtar adayı çıktı. Muhtar adayı olan yanında eşini, dostunu, akrabalarını da getirdi. Bu nedenle nüfus arttı. bu nüfus artışı kalıcı değil, yıl içinde hepsi yavaş yavaş geri dönecek, nüfus tekrar düşecek." 


ÇANKIRI'DAKİ NÜFUS ARTIŞI

YIL          KİŞİ
2007      174.012
2008      176.093
2009      185.019
2010      179.067
2011      177.211
2012      184.406
2013      190.909
2014      183.550
2015      180.945
2016      183.880
2017      186.074
2018      216.362

 

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