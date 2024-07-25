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        40 kilometreyi 3 günde katetti

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde üretilen tek parça halinde 20 metre uzunluğa ve 42 ton ağırlığa sahip sıvı tankı, 3 günde 40 kilometrelik yol katederek Belçika'ya gönderilmek üzere Derince'deki limana getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:57 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:58
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada üretilerek Belçika'da Brüksel yakınlarında kimyasal madde üretimi yapan bir firmaya satılan tank, 3 gün süren yolculuğun ardından Derince ilçesindeki limana getirildi.

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        20 metre 50 santim uzunluğa, 5 metre 90 santim genişliğe ve 6 metre yüksekliğe sahip olan 42 ton 500 kilogram ağırlığındaki tankın taşınması sırasında hummalı bir çalışma yürütüldü.

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        Dilovası ilçesinden çıkan dev taşıyıcı, D-100 kara yolu ve TEM otoyolundaki üst geçitler sebebiyle bu yolları kullanamadığı için Eski İstanbul Yolu Caddesi'ni kullandı.

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        Bu hat üzerinde 40 kilometre yol kateden ekip, daha sonra Derince ilçesinde sırasıyla Taşköprü Yolu Sokak, Kamuran Caddesi, Önder Caddesi, Gaffar Okkan Caddesi, Nihat Erim Caddesi ve D-100 kara yolu rotası üzerinden limana ulaştı.

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        Dev aracın geçişi sırasında sokaklarda elektrikler kesilerek, rotası üzerindeki elektrik telleri söküldü.

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        Tank, sabaha karşı uzun yolculuğunu tamamlayarak limana getirildi.

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        #kocaeli
        #tanker yüklü tır
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