Kahreden ölüm! 40 yaşındaki hemşire koronavirüse yenildi 0:00 / 0:00

İHA

Sakarya Erenler Toplum Sağlığı Merkezinde hemşire olarak görev yapan 40 yaşındaki S.Y, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan hemşire, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

S.Y, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden hemşirenin, sağlık çalışanıyla evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

S.Y’nin cenazesi defnedilmek üzere Düzce'ye gönderildi.