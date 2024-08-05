400 bin lira harcayıp, otomobilini 2 milyonluk araca benzetti

KLİPTE YER ALDI

Otomobilini görenlerin çok beğendiğini ve fotoğraf çektirdiğini söyleyen Şimşek, şöyle konuştu:

"Mustang kaç model' diyorlar. Hiç kimse Ford Taunus olduğunu bilemedi. Fethiye'de genç bir çift 'Aracı bize 1 saatliğine verebilir misiniz' dedi, hep birlikte 1 saat gezdik. Aracım Burdur'da çekilen bir klipte yer aldı. Mutluyum. Antalya'ya giderken yolda bir vatandaş durdurdu. 'Mustang kaç model' dedi. '1964 model' dedim. 'Çok harika, çok güzel' dedi. Kendisinin bindiği Mercedes, sanırım en son modeldi. 'Değişir misin' diye espri yaptı."