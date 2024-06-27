400 milyon dolarlık servet sahibi Jennifer Lopez ekonomi sınıfı uçuşunda

Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasındaki ayrılık söylentileri Lopez'in mayı ayında tek başına katıldığı Met Gala sonrası başlamıştı. O zamandan bu yana ikili, Affleck'in 12 yaşındaki oğlu Samuel'in bu ayın başlarındaki mezuniyet töreni de dahil olmak üzere yalnızca birkaç kez birlikte görüldü. Mezuniyet törenine Lopez ve Affleck ayrı ayrı geldi ve etkinlikte mesafelerini korudular.