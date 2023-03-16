Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

400 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı: ABD'de 30 yılı aşkın süre tutuklu kalan adamın masum olduğu ortaya çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde 1988 yılında tutuklanan 57 yaşındaki Sidney Holmes'un 30 yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra masum olduğu anlaşıldı. Holmes, 400 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

400 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı: ABD'de 30 yılı aşkın süre tutuklu kalan adamın masum olduğu ortaya çıktı
HABERTURK.COM

ABD'nin Florida eyaletinde 400 yıl hapis cezasına çarptırılan 57 yaşında Sidney Holmes, 30 yıldan fazla süre hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Silahlı soygun suçunda hapis cezası verilen Holmes'un 30 yılı aşkın süre sonra masum olduğu anlaşıldı.

1988'DE TUTUKLANMIŞTI

Holmes, bir mağazaya yapılan soygunda yer alan çetede olduğu 6 Ekim 1988'de tutuklanmıştı. Holmes, mağazada soygun yapanların şoförlüğünü yaptığı iddiasıyla mahkum edildi, hatta Broward Eyalet Savcısı Harold Pryor, Holmes'un kurbanların arabasını da çaldığını iddia etmişti.

Yıllardır suçsuz olduğunu söyleyen Holmes'un masum olduğu ortaya çıktı.

Pryor, "Mahkumiyet İnceleme Birimi'ndeki (CRU) savcılar, Holmes'un nasıl bir şüpheli haline geldiği ve aleyhindeki başlıca delillerin güvenilmez görgü tanığı kimliği nedeniyle makul bir masumiyet iddiasına sahip olduğuna karar verdiler" dedi. Holmes'un soyguncuyla bağı olduğuna ilişkin hiçbir kanıt olmadığını da sözlerine ekledi.

"ŞOK İÇİNDEYİZ"

Yetkililer, Holmes'un hapis cezasına çarptırıldığı ve bu kadar uzun süre hapis yattığı için "şok" içinde olduklarını ifade ettiler.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

IKBY: Duhok'ta düşen helikopterde bulunanların bir kısmı terör örgütü PKK mensupları
DÜNYA "Irak'ta düşen helikopterde PKK mensupları ...
Barbie'yi tasarlayan Ruth Handler'ın ilham veren hikayesi
DÜNYA Barbie'nin asıl amacı kızlara ilham vermekti
UAEA, "Libya'da 2,5 ton uranyumun kaybolduğu" bilgisini paylaştı
DÜNYA "Libya'da 2,5 ton uranyum kayboldu"
Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'nda konuşuyor
DÜNYA Çavuşoğlu: Türk Devletleri Teşkilatı, hepimizin ...
Kuzey Kore'den uzun menzilli balistik füze denemesi
DÜNYA Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi
James Webb Teleskobu'ndan yeni görüntü: Ölümün eşiğindeki bir yıldıza ait fotoğrafı paylaştı
DÜNYA James Webb'ten yeni kare: Ölümün eşiğindeki yıldız!
Güney Kore'de tartışma yaratan teklif geri çekildi: Haftalık çalışma saatinin 52'den 69'a çıkması planlanıyordu
DÜNYA Güney Kore'de çalışma saatlerine ilişkin tartışma ...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan nükleer çatışma riski uyarısı
DÜNYA Lavrov'dan nükleer çatışma riski uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li Senatörlerle görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li Senatörlerle ...
ChatGPT'nin en iyi yeni versiyonu GPT-4 çıktı! GPT-4 nedir ve nasıl kullanılır?
DÜNYA ChatGPT'nin üst modeli GPT-4 geldi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.