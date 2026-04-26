        Haberler Yaşam 400 yıllık öğütler bugün hala geçerli... 1621 tarihli kişisel gelişim kitabından insanlar için 5 tavsiye

        400 yıllık öğütler bugün hala geçerli... 1621 tarihli kişisel gelişim kitabından insanlar için 5 tavsiye

        Her sene çok satan kişisel gelişim kitaplarının listesini tutmayı ya da yeni çıkan teorileri kaçırmamak için büyük bir heyecanla takip etmeye biraz ara verip, 1621 tarihli bir kitabın öğütlerine bakmaya ne dersiniz? Robert Burton Melankolinin Anatomisi'ndeki öğütler bugünkü kişisel gelişim öğütlerinin temelini oluşturuyor.

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 09:30 Güncelleme:
        400 yıllık öğütler bugün hala geçerli

        Sizin de hayatınızda bazı şeyler hızlı bir şekilde yokuş aşağı gittiğinde ya da kontrolü kaybettiğinizi düşündüğünüzde kendinizi bir kitapçının kişisel gelişim kitapları rafı önünde bulduğunuz oldu mu? Eğer bu arayışlardan geçmiş biriyseniz, kişisel gelişim kitaplarında rastladığınız çok fazla öğüdün aslında 400 seneyi aşan bir temeli olduğunu duyduğunuzda bayağı şaşıracaksınız.

        Robert Burton, 1577 yılında doğmuş bir İngiliz yazar. Din adamı kimliği ile de dikkat çekiyor ama onu asıl önemli yapan, melankolik ruh haline rağmen kaleme aldığı insan ve doğa öğütlerinin, 400 yılı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen bugünün dünyasındaki pek çok kişisel gelişim kitabında verilen öğütlerin temelini oluşturmaya devam etmesi.

        REKLAM

        Burton'ın 1621 yılında kaleme aldığı Melankoli'nin Anatomisi kitabı, melankoliye detaylı bir perspektiften bakmaya çalışmasına rağmen tıp, felsefe, psikoloji, edebiyat ve günlük yaşama dair bir sürü pratik öğütler vermekten geri duramıyor. Burton'ın bazı öğütleri bugün çok sık duyduğumuz hatta bazılarını uygulamaya çalıştığımız öğretilerin ta kendisi desek yeridir. Gelin, yüzyıllar öncesinden gelen bu yaşam öğütlerine bugünün kişisel gelişim öğütleri çerçevesinden bir daha bakalım.

        Duyguların üzerindeki örüntüyü fark et: Burton'a göre melankoli kalıtsal bir hastalıktır. Bu mesele psikoloji bilimi tarafından tartışılsa da yazarın öğüdü önemli. Burton, duyguların ve davranışların arasındaki örüntüyü fark etmenin depresyonla arana mesafe koyacağını düşünüyor. Ruh halini değiştiren şeylerin ne olduğunu ve nelerin tekrarlayan şeyler olduğunu fark etmek, bunları etkileyen etmenleri yönetme becerisi kazandırır.

        Doğayla temas etmeyi bırakma: Burton'a göre doğayla, toprakla ve doğadan gelen her türlü yaşam belirtisiyle temas etmeyi sürdürmek, bilincimizin bulanıklaşmasının önüne geçer. Yazar, bitkilerin insana neşe veren canlılar olduğunu ve toprakla uğraşmanın vücudun canlandırdığını düşünüyor.

        İçine atma, derdini paylaş: Burton, 400 yılı aşkın bir süre önce kaleme aldığı kitabında bir kederi biriyle paylaşmanın o keder karşısında rahatlamak için en etkili yol olduğunu söyler. Düşünceler ve kaygılı hisler dile dökülmedikçe depresyonu büyütür, biriyle yükünü paylaşınca yaşamın zevkini korumayı başarabileceğimizi düşünür. Yalnızlık melankoliyi büyütür. İnsanlarla bağ kurmak yaşama isteğini.

        Soğuk su zihni açar: Burton'a göre soğuk suda yıkanmak ya da soğuk bir nehre girmek, vücudun soğuk karşısında duyduğu strese alışmasına, böylelikle duygusal girdapların yarattığı stresi yönetmeyi de kolaylaştırır.

        Çok okumak da çok çalışmak da iyi değil: Burton özel hayatımızı iş hayatımızın arasında eritip kaybetmememiz gerektiğini düşünüyor. İşimizle hayatımız arasında bir denge olmasının bir tercih değil bir zorunluluk olduğuna inanıyor. Ona göre çok çalışma, çok okuyup yazmak gibi eylemler bizi sosyallikten, hareket etmekten ve yaşamı duyumsamaktan uzaklaştırır.

        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        Kapı önünde şüpheli anlar
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Bolu'da dehşet: 2 aylık bebeğini öldürdü
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
