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43 bin 500 yıllık mağara aslanı klonlanacak

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde 43 bin 500 yaşında olduğu tahmin edilen mağara aslanı bulundu. Donmuş toprağın altında kalması sebebiyle bedeni zarar görmeyen nesli tükenmiş mağara aslanının klonlanması planlanıyor

02.11.2018 - 17:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde, nesli tükenmiş bir dağ aslanı keşfedildi. Yakutistan Bilimler Akademisi tarafından incelemeye alınan dağ aslanının 43 bin 500 yaşında olduğu tahmin ediliyor. 

Donmuş toprak altından çıkarılan mağara aslanının bedeninin hiç zarar görmemesi dikkat çekerken yavru hayvanın annesi tarafından reddedildiği için hayatını kaybettiği düşünülüyor. 

Bilim insanları keşif sayesinde 13.000 yıl önce soyu tükenen bu canlılar hakkında yeni bilgiler edinebileceğini umut ediyor. 

Uzmanlar, donmuş mağara aslanlarının bedeninde canlı hücre bulabilmek için çalışma yapıyor. Canlı hücre bulunması durumunda nesli tükenen mağara aslanının klonlanması planlanıyor.

BENEKLER GERÇEĞİ YANSITIYOR

Rusya Bilimler Akademisi adına görev yapan Dr. Alexei Tikhonov, mağara aslanı üzerindeki beneklere dikkat çekti. Önceleri bu beneklerin, insanlar tarafından estetik amaçlarla çizildiği düşünülüyordu. Fakat yeni keşfedilen mağara aslanı bedeni, bu çizimlerin aslında gerçeği yansıttığını kanıtlıyor.

Mağara aslanları, İngiltere'den Alaska'ya, Kanada'dan Rusya'ya kadar geniş bir coğrafyada yaşam sürüyordu.

Nesli tükenen bu canlıların; at, geyik, bizon ve mamut dahil olmak üzere zamanının otobur hayvanlarını avladıkları tahmin ediliyor.

 

 

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