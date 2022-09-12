Emine Ün'den bikinli pozlar

Bir dönem modellik yapan Ün, merhum şarkıcı İbrahim Erkal ile birlikte rol aldığı 'Canısı' dizisiyle büyük bir şöhret yakalamıştı. Ün ayrıca, 'Mahallenin Muhtarları' ve 'Aynalı Tahir' gibi kendi döneminin en çok izlenen yapımlarında da rol almıştı.