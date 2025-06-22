444 bin liralık altın aldırdı, tuvalette kıyafet değiştirip kaçtı

Evlenmek isteyen B.Ş.(48) adlı şahsa 2 ay önce telefonla ulaşan Azeri uyruklu bir kadın bir arkadaşının kendisiyle evlebebileceğimi söyleyip buluşma teklifinde bulundu.

20 Haziran 2025 günü saat 13.50 sıralarında Samsun Otogarı’nda gerçekleşen buluşmaya T.I.(28) ve K.S.(28) adlı Azeri uyruklu 2 kadın eşlik etti. 2 kadın B.Ş. ile birlikte bir AVM’ye gidip buradaki kuyumcudan 444 bin TL değerinde altın aldılar. Altınları evlenecek okan T.I., teslim aldı. B.Ş. ve T.I., K.S. adlı kadını otogara bırakıp AVM'ye geri döndüler. T.I. kendisiyle evlenmek isteyen B.Ş.'den kurtulup 444 bin liralık altınlarla kaçmak için tuvalete girdi ve ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan B.Ş. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası incelemelerinde, T.I.'nın tuvaletten şapka ve gözlük takıp, erkek kıyafetleriyle çıktığı ve dolmuşa binip kaçtığı tespit etti.

Polis, otogar güvenlik kamerası görüntüsünü incelediğinde ise diğer şüpheli kadın K.S.'nin de terminal tuvaletinde kıyafet değiştirip başını açtığı, ardından ticari taksiyle İlkadım ilçesinde bir adrese gittiği belirledi. Dolandırıcılık Büro ekipleri, olayla ilgili Azeri uyruklu K.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. T.I.'nın ise yakalanmasına çalışılıyor. Polisteki sorgılanması tamamlanan K.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.