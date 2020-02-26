Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Kasım 2017'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) alınan bir imar planı değişikliği kararı çok tartışılmıştı. Beşiktaş İlçe Müftülüğü’nün talebi üzerine Levent’teki 18 bin 427 metrekarelik Merkez Bankası arazisinin imar planı değiştirilerek cami alanına çevrilmişti. CHP'li meclis üyeleri ise arazinin yeşil alana dönüştürülmesini ve toplanma alanı olmasını istemiş ve karara itiraz etmişti.





Beşiktaş Müftülüğü arazinin "merkezi iş alanı"ndan çıkartılarak "dini tesis alanı" yapılması istemiş, İmar planı değişikliği teklifine zemin altı otopark da yapılabileceğine dair not da eklenmişti. Boğaziçi SİT Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Alanı'nda kalan arazi için hazırlanan imar planı değişiklik İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu da uygun görmüş, araziye cami projesine onay vermişti. Ardından plan değişikliği İBB Meclisi'nden AK Partili üyelerin oy çokluğuyla geçmişti.

'DEPREM TOPLANMA ALANI OLMALI'

CHP'li Meclis üyesi Affan Keçeci, o dönem yaptığı açıklamada "Olası bir İstanbul Depremi'nde toplanacak yer yok. Biz oranın yeşil alan ve deprem toplanma alanı olarak kalmasından yanayız. Arazinin arka sokağında Levent Camii var. Eğer cami yapılacaksa Etiler Polis Okulu'nun daha büyük olan 30 dönümlük arazisine yapalım. Bu arazi deprem toplanma alanı olarak kalsın" demişti. Levent Mahallesi Muhtarı Atacan Türk ise, planlara itiraz edeceklerini duyurmuştu.

MERKEZ BANKASI İTİRAZ ETMİŞTİ

Merkez Bankası, İBB'ye gönderdiği yazıda: "Bankamızın İstanbul'daki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla söz konusu arsanın da dâhil olduğu kapsamlı bir çalışma Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile başlatılan yazışmalar yoluyla devam etmektedir. Bu nedenle ilgili yazınızda bahsedilen imar planı değişiklik talebiniz uygun görülmemektedir" diyerek, kararı olumsuz bulmuştu.

İNŞAAT ÇALIŞMASINA BAŞLANDI

İşte o dönem bu tartışmalara neden olan cami kararı şimdi hayata geçti. Kanyon AVM'nin hemen karşısındaki 2016 yılında planlara işlenen 18 bin 400 metrekarelik alanda Levent Camii inşaatı başlatıldı. Mimar Mehmet Güner tarafından projesi çizilen caminin inşaatını ihaleyi alan ASL İnşaat firması yürütüyor.

'BU BİR İHTİYAÇ PROJESİ'

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Levent Camii Projesi'nin bir ihtiyaç projesi olduğunu vurguladı. Levent Camisi ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacağını belirten Külünk, "Burası, açık ve kapalı alanlarıyla beraber yaklaşım 20 bin insana ibadet etme imkanı verecek bir projedir. Bir cuma cami mantığıyla yürüyerek bu rakamı söylüyoruz. Cuma günleri bu bölgedeki insanımızın cami ihtiyacının ne kadar çok olduğunu herkes biliyor. Bu ihtiyacı karşılamak üzere bu projeye başladık" dedi.

'USTA SİNAN'IN KALFALIK ESERİNE DAHA FAZLA ÖYKÜNDÜK'

Caminin klasik bir cami formunda olacağını anlatan Külünk, "Klasik bir cami yapıyorsanız, mutlaka öykünmeniz lazım. Niçin öykünmeniz lazım? Çünkü klasik camide usul, esas klasik camideki oranları kullanmaktır. Bunu söylediğimiz zaman hemen aklımıza Sinan gelmek zorundadır. Çünkü cami içindeki teknik oranların tamamının zirvesi, Usta Sinan'ın elinden çıkmıştır. Biz de Usta Sinan'ın kalfalık dönemi eseri olan Süleymaniye Camii'ne (1551-1557) daha fazla öykündük" diye konuştu.

Ergin Külünk, 15 gün önce başlayan çalışmalar kapsamında, temel kazıklarını çaktıklarını, ardından hafriyat çalışmalarına geçeceklerini belirtti. Külünk, müteahhit firmanın yaptığı iş programına göre caminin 2 yıl içinde tamamlanarak ibadete açılacağını sözlerine ekledi.

RAKAMLARLA LEVENT CAMİİ

- İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

- Kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin mimarisinde Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden öykünüldü. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

- Projede ana hedef, depreme dayanıklılık. İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlandı. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.

- Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak.

- 23 metre ana kubbe çapına sahip olan caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek.

- İçinde 9 asansörün de yer alacağı camide, 2 tane çok amaçlı salon bulunacak.