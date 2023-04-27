Sözleşmeli öğretmen olarak başlıyorlar. Bulundukları yerde 3 yıl görev yapacaklar. İsterlerse devam edecekler. 5 bin memur alımı yaptık. Burada da önceliği deprem bölgesine verdik. Yani kaynaklarımızın tamamını buradaki öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için yani eğitim kurumlarının iyileşmesi ve hızlı bir şekilde veya kalkması için kullanıyoruz." dedi.