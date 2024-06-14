45 derece sıcaklık uyarısı yapılan Antalya'da sahiller doldu
Antalya'da hava sıcaklığının 45 dereceyi bulması beklenirken, öğle saatlerinden önce sahiller doldu. Saat 11.00'de en yüksek sıcaklık, 41 derece ile Kepez ilçesinde ölçüldü.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya için bugün hava sıcaklığının 45 dereceyi bulacağı uyarısında bulundu.
Güne 35 derece sıcaklıkla başlayan kentte, saat 11.00'i gösterdiğinde sıcaklık 36,8 derece olarak ölçüldü.
Nem oranı kent merkezinde yüzde 46'yı bulurken, deniz suyu sıcaklığı da 27 derece ölçüldü.
19 ilçesi bulunan Antalya'da öğle saatlerinden önce en yüksek sıcaklık 41 derece ile Kepez'de ölçüldü.
Sıcak havadan bunalanların adresi yine değişmedi. Konyaaltı Sahili'ne giden kentte yaşayanlar ve tatil için gelenler, denizde yüzüp serinledi.
Bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.
Kent genelinde yüksek sıcaklık nedeniyle park ve mesire alanlarında yaya yoğunluğunun azlığı dikkati çekerken, sahil bandındaki bir simitçi simit tezgahının önünden geçenlere plaj şemsiyesi tutarak serinlemelerine yardımcı olmaya çalıştı.
Hasan Yılmaz, Antalya'da yaşadığını ve sıcaklığa alışkın olduklarını söyledi.
Sabah erken saatlerde denize gelebildiklerini belirten Yılmaz, "Sabah erken ya da akşam saatlerinde geliyoruz. Öğle sıcağında burada bulunmak riskli. Evimiz yakın olduğu için öğle sıcağına kalmadan dönüyoruz" dedi.
Burcu Yılmaz ise Burdur'da üniversite öğrencisi olduğunu, sıcak havayı özlediğini söyledi.
Denizin keyfini yüzerek ve güneşlenerek çıkardığını belirten Yılmaz, "Yazın keyfi bu bence. Hiç şikayetçi değilim. Her gün dışarıdayım. Sıcaktan memnunum" diye konuştu.
Hava sıcaklıklarının hafta sonu 40 dereceyle yüksek seyredeceği öğrenildi.