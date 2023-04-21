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Haberler Gündem Trafik 45 Nerenin Plakası? 45 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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45 nerenin plakası? 45 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Motorlu kara taşıtlarının ön ve arka tamponlarında yer alan araç plakaları; beyaz renkli bir alüminyum zemin üzerine yerleştirilmiş harf ve rakamlardan meydana gelen tabelalardır. Bir aracın hukuki sorumluğunun kimde olduğunu gösteren araç plakaları aynı zamanda o aracın trafikte denetlenmesine de olanak sağlamaktadır. Üzerindeki rakamlarla belirli bölgeleri de işaret eden araç plakaları, taşıtların ayrılmaz parçalarıdır. Ayrıntılar yazımızın devamında…

45 Nerenin Plakası? 45 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Günümüzde kullanılması araçlar için yasal bir zorunluluk olan plakalar, her aracın kendisine özgüdür ve bu özelliğinden hareketle birer tescil belgesi hüviyetindedir. Peki, Türkiye’de 45 hangi şehrin plakası? Manisa ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

45 Plaka Numarası Hangi İlin?

45 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Manisa’dır. Osmanlı Devleti yıllarında Saruhan sancağı olarak isimlendirilen Manisa’nın vilayet statüsünü kazanması, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde gerçekleşmiştir.

1962 yılında çıkan bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm vilayetlere bir plaka numarası verilmesi kararlaştırılmış ve Manisa da kendi özgü bir plaka koduna sahip olmuştur. 1’den 67’ye kadar uzanan bu il kodları alfabetik sıralamalarına göre şehirlere dağıtılmış ve Manisa da 45 numaralı il kodunu almıştır.

Ege Bölgesi şehirlerinden biri olan Manisa’nın yüzölçümü 13.269 kilometrekare, nüfusu ise 1 milyon 468 bin 279’dur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında yayınlamış olduğu veride, Manisa ilinde trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 662 bin 380 olarak belirlenmiştir.

Manisa İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de araçların kullandığı plakalarda hem illerin hem de ilçelerin kendilerine özgü kodları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illerin; il kodlarının hemen ardından gelen harfler ise o ile bağlı olan ilçelerin kodlarını bizlere göstermektedir. Bir plakada yer alan bu harf gruplarına bakarak o aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu öğrenmek mümkündür.

Manisa’nın merkez ilçeleri, Turgutlu ilçesi, Selendi ilçesi, Sarıgöl ilçesi, Soma ilçesi, Saruhanlı ilçesi, Kula ilçesi, Salihli ilçesi, Kırkağaç ilçesi, Köprübaşı ilçesi, Gördes ilçesi, Demirci ilçesi, Alaşehir ilçesi, Akhisar ilçesi, Gölmarmara ilçesi ve Ahmetli ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 45 AC 001 – 45 AZ 999
  • 45 C 0001 – 45 C 9999
  • 45 D 0001 – 45 D9999
  • 45 DA 001 – 45 DZ 999
  • 45 E 0001 – 45 E 9999
  • 45 EA 001 – 45 EA 999
  • 45 FA 001 – 45 FA 999
  • 45 HA 001 – 45 HZ 999
  • 45 KA 001 – 45 KZ 999
  • 45 M 0001 – 45 M 9999
  • 45 MA 001 – 45 MC 999
  • 45 T 0001- 45 T 9999
  • 45 UA 001 – 45 UZ 999

Turgutlu İlçesi Plaka Kodları:

  • 45 MP 001 – 45 MP 999
  • 45 N 0001 – 45 N 9999
  • 45 T 9401 – 45 T 9999
  • 45 TA 001 – 45 TZ 999
  • 45 ZA 0001 – 45 ZZ 9999

Selendi İlçesi Plaka Kodları:

  • 45 MR 001 – 45 MR 999
  • 45 U 0001 – 45 U 9999
  • 45 T 8801 - 45 T 9000
  • 45 VA 0001 – 45 VZ 9999

Sarıgöl İlçesi Plaka Kodları:

  • 45 H 0001 – 45 H 9999
  • 45 MS 001 – 45 MS 999
  • 45 T 8401 – 45 T 8600
  • 45 TA 0001 – 45 TZ 9999

Soma İlçesi Plaka Kodları:

  • 45 MM 001 – 45 MN 999
  • 45 T 9001 – 45 T 9400
  • 45 V 0001 – 45 V 9999
  • 45 VA 001 – 45 VZ 999
  • 45 YA 0001 – 45 YA 9999

Saruhanlı İlçesi Plaka Kodları:

  • 45 ML 001 – 45 ML 999
  • 45 S 0001 – 45 S 9999
  • 45 UA 0001 – 45 UA 9999
  • 45 T 8601 – 45 T 8800

Kula İlçesi Plaka Kodları:

  • 45 K 0001 – 45 K 9999
  • 45 MJ 001 – 45 MU 999
  • 45 RA 0001 – 45 RA 9999
  • 45 T 7501 - 45 T 7800

Salihli İlçesi Plaka Kodları:

  • 45 LA 001 – 45 LZ 999
  • 45 MK 001 – 45 MK 999
  • 45 RA 001 – 45 RZ 999
  • 45 SA 001 – 45 SZ 999
  • 45 SA 0001 – 45 SA 9999
  • 45 T 7801 – 45 T 8400

Kırkağaç İlçesi Plaka Kodları:

  • 45 F 0001 – 45 F 9999
  • 45 MH 001 – 45 MH 999
  • 45 PA 0001 – 45 PZ 9999
  • 45 T 7001 – 45 T 7300

Köprübaşı İlçesi Plaka Kodları:

  • 45 L 0001 – 45 L 9999
  • 45 MV 001 – 45 MV 999
  • 45 T 7301 – 45 T 7500

Gördes İlçesi Plaka Kodları:

  • 45 MG 001 – 45 MG 999
  • 45 NA 0001 – 45 NZ 9999
  • 45 R 0001 – 45 R 9999
  • 45 T 6801 – 45 T 7000

Demirci İlçesi Plaka Kodları:

  • 45 MF 001 – 45 MF 999
  • 45 PA 001 – 45 PZ 999
  • 45 T 6201 – 45 T 6600

Alaşehir İlçesi Plaka Kodları:

  • 45 KA 0001 – 45 KZ 9999
  • 45 ME 001 – 45 ME 999
  • 45 T 5801 – 45 T 6200
  • 45 Z 0001 – 45 Z 9999
  • 45 ZA 001 – 45 ZZ 999

Akhisar İlçesi Plaka Kodları:

  • 45 HA 0001 – 45 HZ 9999
  • 45 MD 001 – 45 MD 999
  • 45 NA 001 – 45 NZ 999
  • 45 T 5201- 45 T 5800
  • 45 Y 0001- 45 Y 9999
  • 45 YA 001 – 45 YZ 999

Gölmarmara İlçesi Plaka Kodları:

  • 45 P 0001 – 45 P 9999
  • 45 MT 001 – 45 MT 999
  • 45 T 6601 – 45 T 6800

Ahmetli İlçesi Plaka Kodları:

  • 45 B 0001 – 45 B 9999
  • 45 MU 001 – 45 MU 999
  • 45 T 5001 – 45 T 5200
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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