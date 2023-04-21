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Haberler Gündem Trafik 44 Nerenin Plakası? 44 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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44 nerenin plakası? 44 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Motorlu kara taşıtlarının çoğunun hem önünde hem de arkasında bulunan ve araç tamponlarına sabitlenmiş levhalara, araç plakası adı verilmektedir. Devler tarafından bir aracın tanınmasını ve kayıt altına alınmasını sağlayan plakalar, ayrıca o aracın kime ait olduğunu da göstermesi açısından oldukça önemlidir. Beyaz bir zemin üzerinde yer alan harf ve rakamlarla belirli şehirlere ya da coğrafi bölgelere bağlanan plakalar, araçların olmazsa olmaz aksesuarlarıdır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

44 Nerenin Plakası? 44 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Tüm araçlarda bulunması yasal bir zorunluluk olan araç plakaları, 1893 yılından itibaren tüm dünyada yaygınlaşarak kullanılmaktadır. Peki, 44 hangi şehrin plakası? Malatya ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar.

44 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 44 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda, bu sorunun cevabı Malatya olacaktır. 1515 senesinde Osmanlı idaresine giren ve bu dönemden itibaren Harput vilayetine bağlı bir sancak olan Malatya, 1924 senesinde vilayet statüsü kazanmıştır.

Tıpkı Türkiye’deki birçok il gibi, Malatya’nın plaka kodu alması da 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962 senesinde alınan bir kararla tüm vilayetlere bir plaka numarası verilmiş; Malatya da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 44 plaka kodunu almıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Malatya’nın yüzölçümü 12.146 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 812 bin 580’dir. Malatya iline kayıtlı olan tüm motorlu kara taşıtlarının sayısı ise, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yine 2022 yılında yayınlamış olduğu veride 201 bin 169 olarak saptanmıştır. Sayısı 200 bini aşan bu araçlar arasında, özel amaca tahsis edilen araçlardan motosikletlere kadar, iş makinelerinden hafif ticari araçlara kadar tüm 44 plaka koduna sahip taşıtlar yer almaktadır.

Malatya İlçelerinin Plaka Kodları

Malatya’da trafiğe kayıt edilmiş ve 44 il koduna sahip olan tüm araçlarda, il kodundan sonra gelen harf ve harf grupları Malatya’nın ilçelerini işaret etmektedir. Plakalarda yer alan bu harflere bakarak bir aracın Malatya’nın hangi ilçesinde trafiğe kayıt edildiğini söylemek mümkündür.

Malatya’nın Darende ilçesi, Battalgazi ilçesi, Pütürge ilçesi, Arapgir ilçesi, Hekimhan ilçesi ve Doğanşehir ilçesinin plaka kodları şu şekildedir:

Darende İlçesi Plaka Kodları:

  • 44 DN 001 - 44 DN 999
  • 44 DZ 001 - 44 DZ 999
  • 44 EY 001 - 44 EY 999
  • 44 HC 001 - 44 HC 999
  • 44 MU 001 - 44 MU 999

Battalgazi İlçesi Plaka Kodları:

  • 44 AC 001 - 44 AZ 999
  • 44 DA 001 - 44 DL 999
  • 44 DR 001 - 44 DT 999
  • 44 EA 001 - 44 ES 999
  • 44 EU 001 - 44 EV 999
  • 44 EZ 001 - 44 EZ 999
  • 44 FC 001 - 44 FV 999
  • 44 FY 001 - 44 FZ 999
  • 44 KA 001 - 44 KZ 999
  • 44 LA 001 - 44 LE 999
  • 44 LF 001 - 44 LF 999
  • 44 LH 001 - 44 LH 999
  • 44 M 001 - 44 M 999
  • 44 T 001 - 44 T 999

Pütürge İlçesi Plaka Kodları:

  • 44 DY 001 - 44 DY 999
  • 44 MZ 001 - 44 MZ 999

Arapgir İlçesi Plaka Kodları:

  • 44 DU 001 - 44 DU 999
  • 44 HA 001 - 44 HA 999
  • 44 J 6810 - 44 J 7119
  • 44 DZ 001 - 44 DZ 999
  • 44 MT 001 - 44 MT 999

Hekimhan İlçesi Plaka Kodları:

  • 44 DP 001 - 44 DP 999
  • 44 ET 001 - 44 ET 999
  • 44 MV 001 - 44 MV 999

Doğanşehir İlçesi Plaka Kodları:

  • 44 DV 001 - 44 DV 999
  • 44 FA 001 - 44 FA 999
  • 44 HD 001 - 44 HD 999
  • 44 HR 001 - 44 HT 999
  • 44 MY 001 - 44 MY 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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