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Tüm araçlarda bulunması yasal bir zorunluluk olan araç plakaları, 1893 yılından itibaren tüm dünyada yaygınlaşarak kullanılmaktadır. Peki, 44 hangi şehrin plakası? Malatya ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar.

44 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 44 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda, bu sorunun cevabı Malatya olacaktır. 1515 senesinde Osmanlı idaresine giren ve bu dönemden itibaren Harput vilayetine bağlı bir sancak olan Malatya, 1924 senesinde vilayet statüsü kazanmıştır.

Tıpkı Türkiye’deki birçok il gibi, Malatya’nın plaka kodu alması da 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962 senesinde alınan bir kararla tüm vilayetlere bir plaka numarası verilmiş; Malatya da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 44 plaka kodunu almıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Malatya’nın yüzölçümü 12.146 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 812 bin 580’dir. Malatya iline kayıtlı olan tüm motorlu kara taşıtlarının sayısı ise, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yine 2022 yılında yayınlamış olduğu veride 201 bin 169 olarak saptanmıştır. Sayısı 200 bini aşan bu araçlar arasında, özel amaca tahsis edilen araçlardan motosikletlere kadar, iş makinelerinden hafif ticari araçlara kadar tüm 44 plaka koduna sahip taşıtlar yer almaktadır.

Malatya İlçelerinin Plaka Kodları

Malatya’da trafiğe kayıt edilmiş ve 44 il koduna sahip olan tüm araçlarda, il kodundan sonra gelen harf ve harf grupları Malatya’nın ilçelerini işaret etmektedir. Plakalarda yer alan bu harflere bakarak bir aracın Malatya’nın hangi ilçesinde trafiğe kayıt edildiğini söylemek mümkündür.

Malatya’nın Darende ilçesi, Battalgazi ilçesi, Pütürge ilçesi, Arapgir ilçesi, Hekimhan ilçesi ve Doğanşehir ilçesinin plaka kodları şu şekildedir:

Darende İlçesi Plaka Kodları:

44 DN 001 - 44 DN 999

44 DZ 001 - 44 DZ 999

44 EY 001 - 44 EY 999

44 HC 001 - 44 HC 999

44 MU 001 - 44 MU 999

Battalgazi İlçesi Plaka Kodları:

44 AC 001 - 44 AZ 999

44 DA 001 - 44 DL 999

44 DR 001 - 44 DT 999

44 EA 001 - 44 ES 999

44 EU 001 - 44 EV 999

44 EZ 001 - 44 EZ 999

44 FC 001 - 44 FV 999

44 FY 001 - 44 FZ 999

44 KA 001 - 44 KZ 999

44 LA 001 - 44 LE 999

44 LF 001 - 44 LF 999

44 LH 001 - 44 LH 999

44 M 001 - 44 M 999

44 T 001 - 44 T 999

Pütürge İlçesi Plaka Kodları:

44 DY 001 - 44 DY 999

44 MZ 001 - 44 MZ 999

Arapgir İlçesi Plaka Kodları:

44 DU 001 - 44 DU 999

44 HA 001 - 44 HA 999

44 J 6810 - 44 J 7119

44 DZ 001 - 44 DZ 999

44 MT 001 - 44 MT 999

Hekimhan İlçesi Plaka Kodları:

44 DP 001 - 44 DP 999

44 ET 001 - 44 ET 999

44 MV 001 - 44 MV 999

Doğanşehir İlçesi Plaka Kodları:

44 DV 001 - 44 DV 999

44 FA 001 - 44 FA 999

44 HD 001 - 44 HD 999

44 HR 001 - 44 HT 999

44 MY 001 - 44 MY 999