HABERTURK.COM

Araçların trafikte denetlenmesine olanak sağlayan taşıt plakaları, tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıkmıştır. Tüm dünyada araç sayısının artmasına paralel olarak yayılım gösteren ve Türkiye’de de şimdiki haliyle 1962 yılında kullanılmaya başlanan plakalar, araçların değişmez parçalarıdır. Peki, Türkiye’de 43 nerenin plakası? Kütahya ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

43 Plaka Numarası Hangi İlin?

43 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Kütahya olacaktır. Osmanlı Devleti’nde Hüdavendigar Eyaleti’ne bağlı bir sancak olan Kütahya, cumhuriyetin ilanından hemen önce 8 Ekim 1923 tarihinde vilayet statüsüne sahip olmuştur.

Kütahya’nın 43 plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962’nin Eylül ayında çıkartılan bir yönetmelik, Ekim ayında yürürlüğe girmiş ve Türkiye’deki 67 ile birer plaka numarası verilmiştir. Şehir isimlerinin alfabetik sıralamasına göre verilen bu numaralar neticesinde Kütahya da 43 plaka kodunu almıştır.

Ege Bölgesi’nde yer alan Kütahya’nın yüzölçümü 12.043 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında gerçekleştirilen sayıma göre 580 bin 701’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 yılında açıklamış olduğu veriye göre, Kütahya iline kayıtlı olan ve 43 plaka koduna sahip motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 227 bin 377 olarak belirlenmiştir. Bu araçlar arasında kişilere özel otomobillerden ağır tonajlı kamyonlara, tarımsal faaliyette kullanılan araçlardan özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Kütahya İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plakalarda hem illerin hem de ilçelerin kendilerine özgü bir kodları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar Türkiye’deki 81 ili; il kodlarından sonra gelen harfler ise o ile bağlı olan ilçeleri işaret ederler. Özetle bir plakada yer alan harflere bakarak, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini anlamak mümkündür.

Kütahya’nın merkez ilçeleri, Gediz ilçesi, Domaniç ilçesi, Tavşanlı ilçesi, Simav ilçesi ve Emet ilçesine ait plaka harf gruplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Kütahya ilçeleri plaka kodları:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

43 AC 001 – 43 AZ 999

43 DA 001 – 43 DZ 999

43 EA 001 – 43 EE 999

43 EL 001 – 43 EL 999

43 FD 001 – 43 FK 999

43 FZ 001 – 43 FZ 999

43 H 0001 – 43 H 9999

43 M 0001 – 43 M 9999

43 NA 001 – 43 NZ 999

43 RA 001 – 43 RZ 999

43 S 001 – 43 S 0314

43 T 0001 – 43 T 9999

Gediz İlçesi Plaka Kodları:

43 EY 001 – 43 EZ 999

43 FA 001 – 43 FZ 999

43 LA 001 – 43 LZ 999

43 S 001 – 43 S 0314

43 TC 001 – 43 TC 999

Domaniç İlçesi Plaka Kodları:

43 YA 001 – 43 YZ 999

Tavşanlı İlçesi Plaka Kodları:

43 EF 001 – 43 EH 999

43 EN 0001 - 43 ES 9999

43 HA 001 – 43 HZ 999

43 MT 001 – 43 MT 999

43 TA 001 – 43 TE 999

43 UA 001 – 43 UZ 999

Simav İlçesi Plaka Kodları:

43 EK 001 – 43 ET 999

43 ET 001 – 43 EV 999

43 KA 001 – 43 KZ 999

43 TD 001 – 43 TD 999

43 ZA 001 – 43 ZZ 999

Emet İlçesi Plaka Kodları:

43 FE 001 – 43 FH 999

43 PA 001 – 43 FZ 999