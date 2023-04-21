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Haberler Gündem Trafik 43 Nerenin Plakası? 43 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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43 nerenin plakası? 43 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Beyaz bir zemin üzerine işlenen harf ve rakamlardan meydana gelen araç plakaları; araçların kimlik kartlarıdır. Hem aracın kendisine hem de aracın sahibine birtakım hukuki ve cezai sorumluluklar yükleyen araç plakaları, karayollarında seyreden her araç için yasal bir zorunluluktur. Üzerinde yer alan harf ve rakamlarla birbirinden ayrılan ve o aracı belirli bir bölgeye bağlayan plakalar, bir nevi tescil belgesi özelliği gösterirler. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

43 Nerenin Plakası? 43 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Araçların trafikte denetlenmesine olanak sağlayan taşıt plakaları, tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıkmıştır. Tüm dünyada araç sayısının artmasına paralel olarak yayılım gösteren ve Türkiye’de de şimdiki haliyle 1962 yılında kullanılmaya başlanan plakalar, araçların değişmez parçalarıdır. Peki, Türkiye’de 43 nerenin plakası? Kütahya ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

43 Plaka Numarası Hangi İlin?

43 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Kütahya olacaktır. Osmanlı Devleti’nde Hüdavendigar Eyaleti’ne bağlı bir sancak olan Kütahya, cumhuriyetin ilanından hemen önce 8 Ekim 1923 tarihinde vilayet statüsüne sahip olmuştur.

Kütahya’nın 43 plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962’nin Eylül ayında çıkartılan bir yönetmelik, Ekim ayında yürürlüğe girmiş ve Türkiye’deki 67 ile birer plaka numarası verilmiştir. Şehir isimlerinin alfabetik sıralamasına göre verilen bu numaralar neticesinde Kütahya da 43 plaka kodunu almıştır.

Ege Bölgesi’nde yer alan Kütahya’nın yüzölçümü 12.043 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında gerçekleştirilen sayıma göre 580 bin 701’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 yılında açıklamış olduğu veriye göre, Kütahya iline kayıtlı olan ve 43 plaka koduna sahip motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 227 bin 377 olarak belirlenmiştir. Bu araçlar arasında kişilere özel otomobillerden ağır tonajlı kamyonlara, tarımsal faaliyette kullanılan araçlardan özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Kütahya İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plakalarda hem illerin hem de ilçelerin kendilerine özgü bir kodları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar Türkiye’deki 81 ili; il kodlarından sonra gelen harfler ise o ile bağlı olan ilçeleri işaret ederler. Özetle bir plakada yer alan harflere bakarak, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini anlamak mümkündür.

Kütahya’nın merkez ilçeleri, Gediz ilçesi, Domaniç ilçesi, Tavşanlı ilçesi, Simav ilçesi ve Emet ilçesine ait plaka harf gruplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Kütahya ilçeleri plaka kodları:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 43 AC 001 – 43 AZ 999
  • 43 DA 001 – 43 DZ 999
  • 43 EA 001 – 43 EE 999
  • 43 EL 001 – 43 EL 999
  • 43 FD 001 – 43 FK 999
  • 43 FZ 001 – 43 FZ 999
  • 43 H 0001 – 43 H 9999
  • 43 M 0001 – 43 M 9999
  • 43 NA 001 – 43 NZ 999
  • 43 RA 001 – 43 RZ 999
  • 43 S 001 – 43 S 0314
  • 43 T 0001 – 43 T 9999

Gediz İlçesi Plaka Kodları:

  • 43 EY 001 – 43 EZ 999
  • 43 FA 001 – 43 FZ 999
  • 43 LA 001 – 43 LZ 999
  • 43 S 001 – 43 S 0314
  • 43 TC 001 – 43 TC 999

Domaniç İlçesi Plaka Kodları:

  • 43 YA 001 – 43 YZ 999

Tavşanlı İlçesi Plaka Kodları:

  • 43 EF 001 – 43 EH 999
  • 43 EN 0001 - 43 ES 9999
  • 43 HA 001 – 43 HZ 999
  • 43 MT 001 – 43 MT 999
  • 43 TA 001 – 43 TE 999
  • 43 UA 001 – 43 UZ 999

Simav İlçesi Plaka Kodları:

  • 43 EK 001 – 43 ET 999
  • 43 ET 001 – 43 EV 999
  • 43 KA 001 – 43 KZ 999
  • 43 TD 001 – 43 TD 999
  • 43 ZA 001 – 43 ZZ 999

Emet İlçesi Plaka Kodları:

  • 43 FE 001 – 43 FH 999
  • 43 PA 001 – 43 FZ 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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