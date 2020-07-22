45. Toronto Uluslararası Film Festivali Kovid-19 nedeniyle dijital ortamda yapılacak

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TIFF Sanat Yönetmeni Cameron Bailey, yaptığı yazılı açıklamada, 10-19 Eylül tarihlerinde bu yıl 45'inci kez düzenlenecek olan festival hakkında bilgi verdi.

Bailey, önceki yıllara göre birçok etkinliğin dijital ortamda gerçekleştirileceğini kaydederek, festival boyunca Ontario Eyalet Hükümeti ve Toronto Belediyesi tarafından alınan tüm Kovid-19 önlemlerinin uygulanacağını duyurdu.

- "Salgın bizi çok sert şekilde vurdu"

Sosyal mesafe zorunluluğu nedeniyle etkinliklere sınırlı sayıda katılımcı alınacağını aktaran Cameron Bailey, "Salgın TIFF'i sert bir şekilde vurdu. Ekiplerimiz her şeyi yeniden düşünmek ve zihnimizi yeni fikirlere açmak zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

Bailey, TIFF'i film yapımcılarına destek ve izleyicilere katılım taahhüdüne dayanarak yeniden oluşturduklarını belirterek, "Bu yıl az temsil edilen seslerin daha fazla temsil edilmesi için acil çağrıları dinledik. Bunu bu yıl festivalde göreceksiniz." dedi.

- Bazı filmler açık hava sinemalarında izlenecek

Bu yılki festivalde, 50 yeni uzun metrajlı film, 5 kısa film programı, interaktif konuşmalar, sektörel toplantılar ile oyuncular ve film yapımcıları ile soru-cevap etkinlikleri yer alıyor.

TIFF yönetiminin aldığı karar gereği, Kovid-19 önlemleri kapsamında bazı filmleri seyirciler açık hava sinemasında araçlarından inmeden izleyebilecek.

Tarihinde ilk kez TIFF etkinlikleri, Toronto dışındaki izleyicilerin de bağlanması için dijital bir platforma taşınacak ve 10 gün boyunca platform, dijital gösterimlerin yanı sıra çok sayıda görüşme ve özel etkinliğe ev sahipliği yapacak.