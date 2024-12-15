459 bin sürücüye ceza kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 5-12 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 835 bin 873 araç denetlendi" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya şunları söyledi: "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 89 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 112 bin 266, periyodik muayenesi yapılmamış 25 bin 417, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 624 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 965 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 459 bin 262 araca/sürücüye işlem yapıldı."