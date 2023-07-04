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48 yaşında 22 çocuk annesi ve 14 torunu olan Sue Radford!

Günümüzde ortalama bir aile kurmanın azaldığı bir dünyada Sue Radford 48 yaşında 22 çocuğa annelik yapıyor ve 14. torununu bekliyor. 11 erkek, 11 kız çocuğuna sahip çiftin geniş ailesi giderek daha da büyüyor.

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  • 48 yaşında 22 çocuk annesi ve 14. torununu bekliyor! İşte, Radford ailesinin hayatı!

    22 Mart 1975 doğumlu olan Sue Radford, ebeveynlik yolculuğuna genç yaşta başladı. İlk çocuğu Chris'i genç yaşlarda eline kalan Sue Radford, lise aşkı Noel Radford ile evlendi.

     
  • 48 yaşında 22 çocuk annesi ve 14. torununu bekliyor! İşte, Radford ailesinin hayatı!

    TAM 22 ÇOCUKLARI VAR

    Çiftin düğünden kısa bir süre sonra ikinci çocukları Sophie dünyaya geldi ve 22 çocuklu ailenin sadece başlangıcıydı. Her geçen yıl, çift sevgi dolu yuvalarını büyülttü. Şuan Radford ailesinde Chris (34), Sophie (29), Chloe (27), Jack (26), Daniel (24), Luke (22), Millie (21), Katie (20), James (19), Elie (18), Aimee (17), Josh (15), Max (14), Tillie (13), Oscar (11), Casper (10), Hallie (8), Phoebe (6), Archie (5), Bonnie (4), Heidie (3) ve ölen bebekleri Alfie var.
  • 48 yaşında 22 çocuk annesi ve 14. torununu bekliyor! İşte, Radford ailesinin hayatı!

    GÜÇLÜ AİLE DEĞERLERİNİ VURGULUYORLAR

    Bu kadar çocukla yaşamak şüphesiz zordur ancak Sue ve Noel aileleri için besleyici ve destekleyici bir ortam oluşturmuş. Sevgi, disiplin ve güçlü aile değerlerinin önemini vurguladılar. 
  • 48 yaşında 22 çocuk annesi ve 14. torununu bekliyor! İşte, Radford ailesinin hayatı!

    Devletten yardım almayan ailenin Faraday's adına aile tarafından işletilen bir fırını var ve 2004 yılında satın aldıkları 10 yatak odalı evde yaşıyorlar. Evin büyük çocuklarından Chris ve Sophie kendi aileleri ile yaşıyor.
  • 48 yaşında 22 çocuk annesi ve 14. torununu bekliyor! İşte, Radford ailesinin hayatı!

    HAYATININ 800 HAFTASINDAN FAZLASINI HAMİLE OLARAK GEÇİRDİ

    Sue Radford en son 2020 yılında ailenin en küçük çocuğu Heidie'yi doğurdu ve sonuncusu olduğuna yemin ediyor. Hayatının 800 haftasından fazlasını hamile olarak geçirdiğini söylüyor. Çiftin ayrıca 13 torunu var şu anda 14. torunlarını bekliyorlar. 
  • 48 yaşında 22 çocuk annesi ve 14. torununu bekliyor! İşte, Radford ailesinin hayatı!
  • 48 yaşında 22 çocuk annesi ve 14. torununu bekliyor! İşte, Radford ailesinin hayatı!

    Kaynak: Brightside

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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