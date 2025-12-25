4A,4B Emekli maaşı 2026 Ocak zammı hesaplaması! SSK Bağkur Ocak 2026 zammıyla en düşük emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanır?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli zammı son dakika haberlerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşı şekillenecek. Geride kalan 5 aylık enflasyon oranı % 11,20 olarak netleşmişti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ise 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon oranı üzerinden hesaplanıyor. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? SSK Bağkur Ocak 2026 zammıyla en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL artacak? İşte 4A, 4B emekli maaşı hesaplama detayları
Yeni yıla girerken emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. TÜİK’in kasım ayı enflasyonunu açıklaması ile emeklilerin maaş zam oranları da netleşmeye başladı. Geriye sadece aralık ayında açıklanacak enflasyon oranı kaldı. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranı ise 11.20 oldu. Bununla birlikte SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Peki En düşük emekli maaşı Ocak emekli zammı 2026 ne kadar, kaç TL olacak? İşte yanıtı
YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!
2026 Ocak ayında emekliler ve memurlar öncesinde asgari ücret zammı da belli oldu. Yüzde 27 oranında artış alan yeni ücret 28 bin 75 lira oldu. Sırada 6 aylık enflasyon verisi ile ortaya çıkacak emekli ve memur zammı var.
Kalan 6. ve son veri ise 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve yüzdeler netleşecek.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
2025 yılı enflasyonu yüzde 31 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.954 TL’ye çıkartılması bekleniyor. Enflasyon yüzde 33 olursa en düşük emekli aylığı da 19.244 TL’ye çıkacak.
2026 OCAK’TA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon oranında artırılması bekleniyor.
Buna göre 16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;
Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye
Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye
Enflasyon yüzde 33 olursa 19.244 TL'ye çıkacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI OCAK 2026
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon oranı üzerinden hesaplanıyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranları da netleşmeye başladı. TÜİK’in yeni açıkladığı kasım ayı rakamlarına göre enflasyon aylık bazda yüzde 0.87, yıllık da yüzde 31.07 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlara göre de 5 aylık enflasyon yüzde 11.20 olarak gerçekleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için, TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon oranına göre şimdiden yüzde 11.20’lik zam kesinleşti. Memur ve emeklileri ile SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin 2026 zamlı maaşları temmuz-aralık enflasyonu açıklandığında, yani 5 Ocak 2026’da netleşecek.
5 AYLIK KESİNLEŞEN ZAM ORANI!
5 aylık verilere göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM OLACAK MI?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. Bunun yerine, en düşük emekli maaşı enflasyon oranında artacak.