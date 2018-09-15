4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor. 4N1K İlk Aşk'ta Barış'ın Ali'ye gerçekleri söylemek için devreye girmesini Yaprak, herkesi şoke eden bir hamleyle bertaraf etti. Yaprak, Ali'ye Barış'ın kendisine aşık olduğunu, kendisinin de Barış'a aşık olduğunu söyledi. İşte 4N1K İlk Aşk 10. son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

4N1K İLK AŞK 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

4N1K İlk Aşk'ın 11. yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyicilerin gözü kulağı yayıncı kuruluşta. Ancak dizinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. 4N1K 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

4N1K İLK AŞK 10. SON BÖLÜM

Ali’nin gerçekleri bilmesi gerektiğine inanan Barış, Yaprak’ı ikna etmeye çalışır. Kendi yaşadıklarını örnek veren Barış, onu ikna etmek için anne ve babasının mezarına bile götürür. Barış’ın Yaprak’a duygularını bilen Ali, ikili arasında onları çözmeye çalışır.

Her ikisinin de kendisinden bir şey sakladığına iyice emin olur. Oğuz’un ailesinin kötüleşen mali durumu gizlenemez durumdadır. Çete ona destek olmak için bir plan yapar. Herkes dört koldan Oğuz’lara yardım etmek için seferber olur. Cihan ile Ece arasında ise beklenmedik bir gelişme yaşanır. Okula yeni gelen Tuna’nın tuhaf davranışları herkesi tedirgin eder, özellikle de Yaprak’ı. Barış’ın baskısına dayanmayan Yaprak, Ali’ye her şeyi itiraf etmeye gider. Evde ise onu bambaşka bir sürpriz beklemektedir.

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